Улицу Мулланура Вахитова в Казани будут поэтапно закрывать для движения транспорта

В Казани до конца сентября будут поэтапно ограничивать движение транспорта по улице Мулланура Вахитова.

Так, с 22:00 10 сентября до 6:00 11 сентября будет закрыт местный проезд на участке от здания №6 до здания №8 по ул.Вахитова.

С 22:00 20 сентября до 6:00 21 сентября ограничат движение по местному проезду возле здания №8 по ул.Проточной.

С 22:00 25 сентября до 6:00 26 сентября будет закрыт местный проезд возле здания №6а по ул.Вахитова.

Временное закрытие дороги связано с реконструкцией магистрального тепловода, пояснили в пресс-службе городской мэрии.