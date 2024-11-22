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В Казани ограничат движение на ул.Батыршина
В Казани частично перекроют проезжую часть на улице Батыршина. Причиной тому послужило выполнение работ по строительству магистрального тепловода. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Уточняется, что с 30 ноября текущего года по 31 мая 2025-го ограничат передвижение транспорта и пешеходов на участке от улицы Кулахметова до дома №18/20.
Ранее сообщалось об ограничении движения транспорта в Казани по улице Ново-Песочной.
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