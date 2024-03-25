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В Казани ограничат движение из-за полумарафона «ЗаБег.РФ»
В столице Татарстана 19 мая на время проведения VIII Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» ограничат движение транспорта по нескольким улицам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Как рассказали в городском Комитете внешнего благоустройства, с 6.30 до 12.30 окажутся перекрыты:
— улица Подлужная от съезда с моста Миллениум до дома №17 по этой улице (оба направления движения с возможностью выезда из жилого сектора в сторону улицы Толстого),
— улица Вишневского (съезд с улицы Вишневского на улицу Подлужная),
— съезд с моста Миллениум на улицу Подлужная.
Традиционно для участников полумарафона «ЗаБег.РФ» будут доступны дистанции в 1, 5, 10 и 21,1 километра. Регистрация для участия в спортивном фестивале продолжается.
В прошлом, 2023 году полумарафон проводился 4 июня. Тогда движение перекрывалось по улицам Чистопольская и Сибгата Хакима.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани из-за эстафеты 25 апреля ограничат движение по ряду улиц.
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