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Общество 12 апреля 2024 20:48

В Казани ограничат для движения Щербаковский переулок для переустройства водопровода

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В Казани с 19 апреля закрывают тротуар и муниципальную парковку на участке от Щербаковского переулка до здания №9 по ул. Петербургской. Данный «отрезок» останется ограничен для движения до 13 мая включительно.

Как сообщили в пресс-службе мэрии столицы РТ, данная мера необходима, чтобы переустроить водопровод.

Ранее казанцам назвали улицы, где «автоматизируют» светофоры в 2024 году.

#ограничение #улицы казани
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