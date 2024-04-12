В Казани ограничат для движения Щербаковский переулок для переустройства водопровода

В Казани с 19 апреля закрывают тротуар и муниципальную парковку на участке от Щербаковского переулка до здания №9 по ул. Петербургской. Данный «отрезок» останется ограничен для движения до 13 мая включительно.

Как сообщили в пресс-службе мэрии столицы РТ, данная мера необходима, чтобы переустроить водопровод.

Ранее казанцам назвали улицы, где «автоматизируют» светофоры в 2024 году.