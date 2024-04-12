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В Казани ограничат для движения Щербаковский переулок для переустройства водопровода
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В Казани с 19 апреля закрывают тротуар и муниципальную парковку на участке от Щербаковского переулка до здания №9 по ул. Петербургской. Данный «отрезок» останется ограничен для движения до 13 мая включительно.
Как сообщили в пресс-службе мэрии столицы РТ, данная мера необходима, чтобы переустроить водопровод.
Ранее казанцам назвали улицы, где «автоматизируют» светофоры в 2024 году.
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