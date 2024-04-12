Названы улицы Казани, где «автоматизируют» светофоры в 2024 году

В 2024 году к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД) подключат 13 светофоров.

По данным пресс-службы мэрии, объекты установят по адресам: Бутлерова, 56; Вересаева, 1а; Г. Тукая – ул. Ф. Карима; Восстания, 105; Карла Маркса – Миславского; Карла Маркса – Карла Фукса; Качалова – Шаляпина; Островского – Суконная; Пржевальского – Лукина, Ударная – Сахалинская.

Также «автоматизированный» светофор установят у остановки «Улица Серова» и рядом с мечетью «Ярдэм».

Напомним, система АСУДД подразумевает установку на подъездах к светофорам видеодетекторов. Они будут считать количество машин, считывать данные о транспортных потоках, загруженности на своем и соседних участках дорог. На основе полученной информации система вырабатывает и гибко меняет стратегию управления целыми группами светофорных объектов, оптимизируя движение.