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В Казани одобрен проект спортзала для фехтования школы олимпийского резерва
В Казани одобрен проект спортивного зала для фехтования. Положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий опубликовано в Едином государственном реестре заключений.
Помимо строительно-монтажных работ, проектом предусмотрено приобретение мебели, оборудования и инвентаря. Объект расположится на улице Короленко, где находится школа олимпийского резерва (д.26а).
Напомним, что в 2021 году, когда представительница Татарстана Марта Мартьянова стала олимпийской чемпионкой в Токио, активно обсуждался проект расширения школы олимпийского резерва. В 2023 году он был отмечен на форуме «Казаныш» за «новую парадигму фасадных решений» в номинации „согласованные, но нереализованные обьекты», объяснили «Татар-информу» в «Татинвестгражданпроекте», который занимался разработкой документации.
С тех пор приступить к реализации намеченного так и не удалось из-за отсутствия финансирования.
Застройщиком, согласно реестру, выступает Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию.
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