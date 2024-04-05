В Казани одобрен проект спортзала для фехтования школы олимпийского резерва

В Казани одобрен проект спортивного зала для фехтования. Положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий опубликовано в Едином государственном реестре заключений.

Помимо строительно-монтажных работ, проектом предусмотрено приобретение мебели, оборудования и инвентаря. Объект расположится на улице Короленко, где находится школа олимпийского резерва (д.26а).

Напомним, что в 2021 году, когда представительница Татарстана Марта Мартьянова стала олимпийской чемпионкой в Токио, активно обсуждался проект расширения школы олимпийского резерва. В 2023 году он был отмечен на форуме «Казаныш» за «новую парадигму фасадных решений» в номинации „согласованные, но нереализованные обьекты», объяснили «Татар-информу» в «Татинвестгражданпроекте», который занимался разработкой документации.

С тех пор приступить к реализации намеченного так и не удалось из-за отсутствия финансирования.

Застройщиком, согласно реестру, выступает Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию.