Школа фехтования, городская усадьба на Волкова: что еще вот-вот построят в Казани?

Ильсур Метшин наградил авторов и их идеи, которые победили в конкурсе-смотре проектов архитектурно-строительного форума «Казаныш»

Фото: kzn.ru

«Измучились, выбирая лучшие проекты»

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина и мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин наградили авторов и их идеи, которые победили в конкурсе-смотре проектов архитектурно-строительного форума «Казаныш». Мероприятие, напомним, проходило на этой неделе в Казани на площадке театра имени Камала, в этом году в статусе международного.

«Проектов было много и в разы улучшилось качество –­ было приятно смотреть. Если честно, мы измучились, выбирая лучшие проекты. Поэтому в этом году много дополнительных наград. Смотрели мы только объекты, которые были поданы, хотя в городе качественных объектов, и это я прекрасно знаю, гораздо больше. Было обидно. Еще хотела сказать: в зале я услышала смешок по поводу номинации «несогласованные и нереализованные проекты». Например, это студенческая работа, молодой талант, который считает, что его должен заметить мир, но этот человек еще не начал свою профессиональную деятельность. Пожалуйста, подавайтесь в эту номинацию: мы как раз хотим, чтобы вас увидел мир. Это номинация для объектов, которые греют душу», – сказала, предваряя награждение, Ильсияр Тухватуллина.

Всего в этом году за титул лучших архитектурных идей для Казани соревновались 166 проектов. Из них 56 получили награды «Казаныш». Жюри оценивало проекты в трех больших категориях: согласованные и реализованные, согласованные, но [пока] не реализованные, и нереализованные и несогласованные одновременно. Внимательно присмотревшись к списку награжденных, можно заглянуть в будущее – узнать, какие новые здания и целые территории будут отстроены в ближайшей перспективе или планируются к строительству в Казани.

В Казани построят…

Новый военный городок-33 и городская усадьба на Волкова

В числе пока не реализованных, но уже согласованных проектов награждены, например, новый жилой комплекс в центре Казани – по улице Калинина. А также новый жилой комплекс, который появится на территории военного городка-33 в Приволжском районе Казани. Проект получил второе место за лучшую концепцию развития территорий.

Концепция развития территории военного городка-33 Фото: предоставлено Институтом развития города Казани

Речь идет, отметим, о части Казани в районе Танкового кольца, недалеко от озера Средний Кабан и «Казанской ярмарки». Еще один жилой комплекс появится по улице Ботаническая, причем этот проект взял Гран-при номинации «Лучший ЖК». Гран-при получил и проект застройки территории в границах улиц Баруди, Краснококшайская, Большая Крыловка, Поперечно-Базарная, Коммунаров. Гран-при и номинацию «Выбор горожан» также получила концепция развития и проект жилого комплекса, который планируется построить на улице Достоевского.

Проект городской усадьбы, которую построят на Волкова Фото: предоставлено Институтом развития города Казани

Проекту архитектурно-градостроительной концепции развития территорий, прилегающих к улицам Межлаука и Нариманова, жюри отдало первое место. Но самый, пожалуй, неординарный для XXI века, одновременно самый эстетичный взгляду и созвучный теме прошедшего форума «Отражение идентичности», – проект городской усадьбы, которую построят на Волкова. Это решение заняло первое место в номинациях «Лучший индивидуальный жилой дом» и «Выбор горожан».

Проект водовода с насосной станцией Фото: предоставлено Институтом развития города Казани

За архитектурное творчество при проектировании инфраструктурного сооружения и за выразительность фасадного решения в категории не реализованных, но согласованных отмечен проект водовода с насосной станцией.

Проект Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Фото: предоставлено Институтом развития города Казани

Школа фехтования и спорткомплекс тяжелой атлетики

Как один из лучших социальных объектов за «новую парадигму фасадных решений» отмечен жюри пока не реализованный проект Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию. Ее, отметим, спроектировал «Татинвестгражданпроект».

Проект спортивного комплекса тяжелой атлетики Фото: предоставлено Институтом развития города Казани

Этот же проектный институт получил награду за проект спортивного комплекса тяжелой атлетики. Как нереализованный лучший объект реновации первое место получил «Татинвестгражданпроект» и за Молодежный центр «Вертолет» в Адмиралтейской слободе (этот объект, впрочем, почти завершен и будет открыт уже до конца года).

Также среди утвержденных, но пока не реализованных социальных объектов эксперты выделили детский сад на 340 мест с бассейном по улице Адмиралтейской в одном из жилых комплексов и детский сад на 260 мест в районе Ноксинского спуска.

Воплощенные проекты-победители

Из уже реализованных проектов жюри конкурса отметило общежитие КНИТУ-КАИ на 620 мест (лучший социальный объект), проект реновации библиотеки №2, детского сада №163 в Приволжском районе Казани (проект «Әкият Иле» – «Сказочная страна»), а также как лучшее культовое сооружение – комплекса мечети имени Ахмадзаки в поселке Залесный).

«Объекты, которые греют душу»

Среди объектов, которые, по словам Ильсияр Тухватуллиной, греют душу, то есть нереализованных и несогласованных, эксперты отметили вторым местом дизайн-проект детского игрового оборудования «Пазл» и первым местом проект в архитектурной среде детского игрового оборудования «Грива» студентки КГАСУ Анастасии Сейтумеровой.

Проект в архитектурной среде детского игрового оборудования «Грива» Фото: предоставлено Институтом развития города Казани

«Нереализованные и несогласованные проекты – это то, что выносилось на суд нашего архитектурного градсовета. Это не значит, что это не будет реализовано, – это на данный момент не согласовано. И не потому, что мэр или главный архитектор не поставили подпись, а просто заказчики сначала воодушевились, а потом приняли другое решение, или пока не хватило каких-то ресурсов – временных, трудовых, финансовых... Все у нас впереди!» – заверил, вручая дипломы этой категории, мэр Казани.

Проект детского игрового оборудования «Пазл» Фото: предоставлено Институтом развития города Казани

Как лучший объект коммерческой недвижимости второе место получил проект визового центра, также второе место в номинации «Социальный объект» – у концепции школы «Ступени» с полным пансионом в одном из жилых комплексов. Первое место в номинации «Лучший социальный объект» в категории нереализованных и несогласованных занял проект общеобразовательной школы «Новатор» по улице Техническая. Первое место как лучший коммерческий объект занял проект многофункционального комплекса на улице Поперечно-Базарная.

Фото: предоставлено Институтом развития города Казани

«Это только маленькая часть нашего большого уважения и большой благодарности, дорогие наши коллеги, уважаемые архитекторы и все те, кто любит свой город и вносит каждый на своем месте огромную лепту, принимает огромное участие в том, какой Казань будет завтра. То, что выходит из-под вашего пера, живет долгие десятилетия, особо талантливые работы живут в веках. Наш совместный большой труд делает нашу Казань сегодня такой, которую любят казанцы и восхищаются гости. Давайте сделаем ее вместе еще лучше», – подытожил смотр-конкурс Ильсур Метшин.