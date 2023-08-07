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Власти Татарстана поручили скорректировать план «Буран» до 1 ноября
В Татарстане стартует работа по обеспечению бесперебойного движения автомобильного и железнодорожного транспорта предстоящей зимой. В частности, до 1 ноября планируется скорректировать оперативный план «Буран», следует из постановления, подписанного премьер-министром республики Алексеем Песошиным.
Минтрансу РТ поручено до 15 сентября организовать разработку комплекса мероприятий по подготовке дорог к зиме. До 1 ноября совместно с МЧС, Минздравом РТ, Минпромторгом и другими ведомствами Минтранс должен скорректировать план «Буран».
Минздраву РТ поручено обеспечить готовность медорганизаций к своевременному оказанию помощи жителям, оказавшимся изолированными из-за снежных заносов.
Главы муниципалитетов должны до 1 октября заключить контракты на содержание дорог и подготовить дорожно-коммунальные службы, снегоуборочную технику к зиме. Кроме того, они должны скорректировать оперативные планы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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