Власти Татарстана поручили скорректировать план «Буран» до 1 ноября

В Татарстане стартует работа по обеспечению бесперебойного движения автомобильного и железнодорожного транспорта предстоящей зимой. В частности, до 1 ноября планируется скорректировать оперативный план «Буран», следует из постановления, подписанного премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Минтрансу РТ поручено до 15 сентября организовать разработку комплекса мероприятий по подготовке дорог к зиме. До 1 ноября совместно с МЧС, Минздравом РТ, Минпромторгом и другими ведомствами Минтранс должен скорректировать план «Буран».

Минздраву РТ поручено обеспечить готовность медорганизаций к своевременному оказанию помощи жителям, оказавшимся изолированными из-за снежных заносов.

Главы муниципалитетов должны до 1 октября заключить контракты на содержание дорог и подготовить дорожно-коммунальные службы, снегоуборочную технику к зиме. Кроме того, они должны скорректировать оперативные планы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.