В Казани обсуждают создание в Татарстане межвузовского кампуса

Сегодня, 4 декабря, на базе КНИТУ (КАИ) имени А. Н. Туполева открылась стратегическая сессия, посвященная созданию в Казани межвузовского кампуса. Она продлится вплоть до 6 декабря, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Тема мероприятия сформулирована следующим образом: «Целевая модель межвузовского кампуса в Казани: продукты, показатели, управленческие механизмы». Участниками события стали свыше 100 делегатов, а также более 40 экспертов из сферы политики, экономики, науки, образования и производства со всей России.

Открывая обсуждение, вице-премьер РТ – руководитель Аппарата Кабинета министров РТ Шамиль Гафаров подчеркнул, что рад находиться сегодня в сильной команде Татарстана. «Наш успех заключается в том, что мы всегда готовы учиться и работать над своими ошибками», – назвал он конкурентное преимущество экспертного пула региона.

«Это (создание кампуса – прим. Т-и) шаг в будущее, шаг в завтрашний день», – заметил Шамиль Гафаров. При этом он акцентировал, что республике важно идти в завтрашний день с опытом передовых компаний и регионов, представители которых три дня будут обсуждать создание кампуса

Вице-премьер РТ выразил благодарность всем участникам и сообщил, что Раис Татарстана Рустам Минниханов уже поручил создать межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься вопросами создания в Казани многофункционального научно-образовательного кампуса.

Эксперт по трансформации научно-образовательных организаций, член экспертного совета Государственной Думы РФ по науке и образованию, руководитель и участник рабочих групп по кампусам в ряде регионов России Таисья Погодаева рассказала об особенностях различных этапов работы над созданием подобных кампусов с учетом опыта представляемой ею команды. Ранее она успешно сопроводила три субъекта Федерации при защите подобных проектов.

«Говоря о федеральном проекте кампусов, важно понимать, что ключевая задача – это не только научно-технологическое развитие, не только развитие системы науки и высшего образования, это все-таки про будущее. В данном случае кампус – проект сложный, но ваша республика умеет справляться со сложными проектами, поэтому шансы у вас очень высокие», – отметила докладчица.

От лица участников проекта создания кампуса выступили президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и ректор КНИТУ (КАИ) Кирилл Охоткин.

Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети» (прежде – «Наука и университеты»). Программа стартовала по поручению Президента РФ Владимира Путина в 2021 году.

До 2030 года в России будет создана сеть из 25 современных кампусов. На их территории должны разместиться удобные общежития, современные лаборатории, пространства для проектирования и моделирования, коворкинги, библиотеки, места для прогулок и спортивных занятий, предназначенные для студентов и молодых ученых.