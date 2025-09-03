news_header_top
Общество 3 сентября 2025 16:31

Минниханов рассказал о планах создания научного кампуса мирового уровня в Татарстане

В Татарстане прорабатывают вопрос о создании научно-образовательного кампуса мирового уровня. Об этом на юбилее Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр Российской академии наук» (КазНЦ РАН) рассказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Он призван объединить разрозненные научные подразделения на одной территории с современной инфраструктурой. Это придаст мощный импульс междисциплинарным исследованиям и прикладным изысканиям, а также будет способствовать формированию нового полюса притяжения талантливой молодежи в науку», – заявил Раис Татарстана.

Для строительства кампуса уже выбран земельный участок. Минниханов призвал Министерство науки и высшего образования страны и Российскую академию наук оказать дальнейшее содействие в реализации проекта.

