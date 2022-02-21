В Казани обсудят проект соципотечных квартир для людей с инвалидностью

Идею разработать проект квартир с доступной средой для инвалидов высказала на отчетной сессии депутат Казгордумы Далия Гайнанова.

Парламентарий обратилась к мэру Казани Ильсуру Метшину и напомнила, что сама является мамой ребенка с инвалидностью. «Большую часть жизни инвалиды проводят дома, но зачастую квартиры совершенно неудобные для людей на инвалидных колясках», — отметила депутат.

Также Далия Гайнанова сообщила, что ранее по поручению мэра в Казани была проведена большая работа по мониторингу на предмет доступной среды, были привлечены администрация города, коллеги-депутаты, а также мамы особенных детей. «Больше всего меня волнуют соципотечные дома, там был выявлен ряд нарушений. Как возможно ускорить и на моменте проектирования уже устранить все эти проблемы, чтобы у нас была реально доступная среда», — обратилась депутат к Метшину.

Градоначальник отметил, что иногда непонимание людей связано с тем, что они попросту не сталкиваются с препятствиями, которые испытывает человек с ограниченными возможностями. «Людям нужно время, поэтому мы вместе шаг за шагом, объект за объектом будем доводить до совершенства эти вопросы», — отметил мэр.

Что касается вопросов проектирования, то, по словам Метшина, их необходимо обсудить с крупными строительными организациями.

«Что касается соципотечного жилья, то мы с Госжилфондом в диалоге с Маратом Ривгатовичем (Зариповым — исполнительным директором Госжилфонда — прим. Т-и) и с Маратом Мансуровичем (Айзатулинным — министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ — прим. Т-и). Это наш вопрос, который мы сами должны решить», — резюмировал мэр.

Ранее Метшин заявил, что в прошлом году в Казани было уделено много внимания повышению инклюзивности городской среды.