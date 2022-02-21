В 2021 году казанские власти сосредоточились на росте инклюзивности городской среды

В прошлом году особое внимание властей Казани было сосредоточено на повышении доступности городской среды для людей с ограничениями по здоровью. Об этом на XII сессии Казанской городской думы сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Под эгидой „Доброй Казани“ особое внимание уделено теме доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями и созданию инклюзивных условий для обучения и развития», — отметил градоначальник.

Он добавил, что новой формой поддержки стала программа «Социальная няня» для помощи мамам, на попечении которых находятся дети с ОВЗ. В Казани растет количество инклюзивных школ, детских садов, повышается доступность социальных объектов.

«В 2021 году было принято решение о создании первого городского коворкинга для благотворительных фондов, волонтеров и горожан, вовлеченных в добрые дела», — заключил Ильсур Метшин.