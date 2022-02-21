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Общество
21 февраля 2022  12:22
Егор Никитин

В 2021 году казанские власти сосредоточились на росте инклюзивности городской среды

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В прошлом году особое внимание властей Казани было сосредоточено на повышении доступности городской среды для людей с ограничениями по здоровью. Об этом на XII сессии Казанской городской думы сообщил мэр Казани Ильсур Метшин. 

«Под эгидой „Доброй Казани“ особое внимание уделено теме доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями и созданию инклюзивных условий для обучения и развития», — отметил градоначальник.

Он добавил, что новой формой поддержки стала программа «Социальная няня» для помощи мамам, на попечении которых находятся дети с ОВЗ. В Казани растет количество инклюзивных школ, детских садов, повышается доступность социальных объектов. 

«В 2021 году было принято решение о создании первого городского коворкинга для благотворительных фондов, волонтеров и горожан, вовлеченных в добрые дела», — заключил Ильсур Метшин.

#инклюзия #овз
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