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В Казани обсудили способы противодействия трудовой миграции молодежи
В столицу Татарстана для обсуждения методов противодействия трудовой миграции молодежи и способы профориентации школьников съехались 300 педагогов-навигаторов. Встреча прошла в полилингвальном комплексе «Адымнар», сообщают организаторы мероприятия.
Для педагогов провели тренинги личностного роста и практикумы. Также их ознакомили с цифровой платформой Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее», который реализуется в рамках национального проекта «Образование».
В ходе теоретической части встречи специалисты обсудили современные вызовы к профориентации, среди которых — трудовая миграция молодых людей и острый кадровый голод.
Эксперты высказали мнение, что необходимо поддерживать и развивать таланты представителей молодёжи, повысить роль и участие молодежи в экономических преобразованиях, своевременно готовить мотивированные кадры для закрытия кадровых потребностей.
По итогам форума лучшие педагоги и специалисты отделов образования были отмечены федеральными и региональными наградами, а также благодарственными письмами Министерства образования и науки РТ.
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