В Казани обсудили способы противодействия трудовой миграции молодежи

В столицу Татарстана для обсуждения методов противодействия трудовой миграции молодежи и способы профориентации школьников съехались 300 педагогов-навигаторов. Встреча прошла в полилингвальном комплексе «Адымнар», сообщают организаторы мероприятия.

Для педагогов провели тренинги личностного роста и практикумы. Также их ознакомили с цифровой платформой Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее», который реализуется в рамках национального проекта «Образование».

В ходе теоретической части встречи специалисты обсудили современные вызовы к профориентации, среди которых — трудовая миграция молодых людей и острый кадровый голод.

Эксперты высказали мнение, что необходимо поддерживать и развивать таланты представителей молодёжи, повысить роль и участие молодежи в экономических преобразованиях, своевременно готовить мотивированные кадры для закрытия кадровых потребностей.

По итогам форума лучшие педагоги и специалисты отделов образования были отмечены федеральными и региональными наградами, а также благодарственными письмами Министерства образования и науки РТ.

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.