Школьники могут получить до 10 баллов к ЕГЭ при участии в «профпробах»

Школьники могут улучшить результат по ЕГЭ, получив дополнительные 10 баллов при участии в «профессиональных пробах». Благодаря национальному проекту «Образование» подобные курсы можно пройти в КГЭУ.

Опробовать можно разные специальности: инженер автоматизированных систем, специалист по информационной безопасности, лаборант-эколог, специалист по системам электроснабжения и др. Пробы проходят в течение года, завершающим этапом является публичная открытая защита проекта.

В результате школьники могут получить от 3 до 10 баллов. Им выдается сертификат, который учитывается как индивидуальное достижение при подаче документов в КГЭУ.

В новом году вуз стал партнером Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее», который реализуется в рамках национального проекта «Образование», а значит, перечень специальностей, по которым можно будет пройти профпробы, расширится.

«В новом учебном году учащиеся 6-11-х классов смогут посетить организованные профессиональные пробы на базе Казанского государственного энергетического университета по 22 профессиональным направлениям», — рассказала руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки, представитель регионального оператора реализации Всероссийского проекта «Билет в будущее» Наталья Королёва.