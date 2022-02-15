В Казани обсудили проект строительства IT-парка и дома в историческом центре города

В Казани обсудили проекты строительства и реконструкции объектов в историческом центре города. На повестке заседания рабочей группы стояли три проекта, которые затем будут переданы на согласование Президенту РТ Рустаму Минниханову. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Рассматривались проекты воссоздания общежития по улице Парижской коммуны, строительства многоквартирного дома по улице 25 лет Октября, а также IT-парка на территории бывшей обувной фабрики «Спартак».

«Еще 10 лет назад, когда мы только начинали эту работу, на этом месте предлагалось построить одни девятиэтажные дома, а сейчас мы видим проекты высокого уровня. Это говорит о том, что наши архитекторы за последние несколько лет заметно выросли», — заявил мэр Казани Ильсур Метшин, участвовавший в заседании.

Помимо внешнего вида зданий, их встроенности в городскую архитектуру, рабочая группа обсудила вопрос транспортной доступности объектов, а также оценила возможность возникновения перегрузки дорог.