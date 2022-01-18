Бывшее здание «Спартака» станет частью цифрового квартала Казани

На улице Салимжанова в Казани, на месте бывшей фабрики «Спартак», будет возведен IT-парк площадью 42 468 квадратных метров. Об этом на брифинге в Кабмине сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

Ожидаемая выручка составит 17 млрд в год, налоговое отчисление в бюджет — 1,6 млрд рублей. Также здесь будет создано 3 тыс. рабочих мест.

Разработкой проекта занимается компания «Татинвестгражданпроект». Планируется реновация существующего здания («Блок А») площадью 21 573 квадратных метра и строительство нового корпуса («Блок Б») площадью 20 894 квадратных метра.

«Здание имеет очень привлекательное местоположение, внутреннее архитектурное пространство, — это open space. Фактически там находились станки. И в рамках open space эта площадка очень пригодится для IT-компаний», — отметил спикер.

Новый IT-парк гармонично впишется в инфраструктуру данной местности: в 200 метрах находится казанский IT-парк, бизнес-центры «Сувар» и «Урбан», где также располагаются IT-компании.

«Фактически в центре Казани появится цифровой квартал, который позволит работать не только IT-компаниям в комфортных условиях, но и сделать небольшую модель цифрового города в отдельно взятом месте вкупе с умным освещением, светофорами, магазинами, местами, где можно зарядить электромобиль», — поделился планами Айрат Хайруллин.

Планируется, что новый IT-парк включит детский технопарк и киберполигон, площадку для подготовки киберспортсменов, а бизнес-инкубатор и коворкинг на втором этаже будут отданы малым компаниям и самозанятым гражданам.