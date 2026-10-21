В Казани обсудили экспорт креативных брендов на форуме «Сделано в России»

Сегодня в Центре уникального мастерства в Казани состоялся Международный форум креативных индустрий и народных художественных промыслов «Сделано в России. Культурный код». Мероприятие собрало более 300 участников, среди которых были мастера народных промыслов, ремесленники, дизайнеры и предприниматели из креативной сферы. Форум прошел в очном и онлайн-формате, сообщают организаторы.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства экономики РТ, подведомственного ему регионального Центра «Мой бизнес» и Центра поддержки экспорта НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

На сегодня республика входит в первую пятерку регионов России по объему рынка креативных услуг и в первую десятку по интегральному уровню развития отрасли.

Одной из главных тем форума стала интеграция российских продуктов на мировые рынки. В рамках креативной лаборатории под руководством Лидии Рой (Центр креативной экономики СКОЛКОВО) эксперты из России, Казахстана и Узбекистана обсудили стратегии вывода продукции с национальным колоритом на международную арену. Своими кейсами поделились представители брендов Tatarscarf, AIGEL SALAKH, маркетплейса Chessnok.kz, Dari Radost и культурного хаба Zanmakon. Руководитель Центра поддержки экспорта Альбина Гергерт представила актуальные экспортные инструменты.

Первый заместитель министра экономики Татарстана – директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова подчеркнула, что креативные индустрии становятся одним из главных драйверов роста экономики, а республиканские предприниматели создают конкурентный продукт и выводят его далеко за пределы региона.

«Сегодня креативный бизнес поставляет решения, которые повышают добавленную стоимость продукции в туризме, промышленности, образовании и агросекторе, а также дает другим отраслям эффективные инструменты продвижения и связи с потребителем», – отметила спикер.

Отдельное внимание уделили поддержке начинающих предпринимателей. На сессии «Creative Export» начинающие экспортеры представили проекты на суд экспертного жюри и получили рекомендации для дальнейшего развития.

Параллельно с основными сессиями прошли бесплатные мастер-классы по развитию личного бренда, эффективной презентации продукции, использованию нейросетей в бизнесе и созданию продающего контента.

На мастер-классе Романа Поздеева, спикера СКОЛКОВО и СберУниверситета, участники отработали ключевые навыки самопрезентации и ведения деловых переговоров.

Наталья Кондратова заявила, что республика продолжит создавать условия для развития предпринимательства, поддержки креативных индустрий, технологических проектов и молодежных инициатив. По ее словам, форум является одним из таких инструментов.

Завершился форум торжественной церемонией награждения победителей ежегодного регионального конкурса «Экспортер года», проходившего по 11 номинациям.