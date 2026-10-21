В Татарстане наградили победителей конкурса «Экспортер года» за 2025 год

В Татарстане наградили победителей регионального конкурса «Экспортер года» по итогам 2025 года. Об этом сообщает официальный канал Минпромторга РТ в МАКС.

Конкурс направлен на содействие развитию внешнеэкономической деятельности малого и среднего предпринимательства Татарстана и обеспечение возможности представить лучшие образцы отечественной продукции и услуг.

Он проходит по пяти номинациям: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере услуг», «Экспортер года в сфере АПК», «Экспортер года в сфере высоких технологий» и «Прорыв года». Также предусмотрены шесть дополнительных номинаций.

Заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер наградил лучших экспортеров в сфере промышленности. Первое место заняла компания «Фметер», второе – «Интеграл Плюс», третье – научно-производственное предприятие «Тасма».

Герман Лернер поблагодарил предприятия за то, что в непростых условиях они продолжают работу, находят пути решения сложных задач, связанных с экспортом продукции, адаптацией к изменяющимся рыночным условиям и сохранением высокого уровня производства.

Мероприятие способствует достижению целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».