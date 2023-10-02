В Казани оборудуют две тренировочные квартиры для детей с ментальными нарушениями

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В каждом районе столицы Татарстана оборудуют учебно-тренировочные квартиры для детей с ментальными нарушениями развития. Две из них, на улицах Минская и Ипподромная, должны открыться до конца этого года. Об этом рассказали сегодня на деловом понедельнике в мэрии Казани.

Заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова сообщила, что квартиру в доме №18 по улице Ипподромная в Вахитовском районе откроют в декабре, сейчас там идет ремонт. В скором времени заработает и квартира в доме №20 по улице Минская в Советском районе столицы РТ.

По словам докладчицы, в Московском районе города тренировочная квартира должна разместиться в доме №59 по улице Восстания, а в Ново-Савиновском районе — в доме №24 по улице Голубятникова. В Кировском районе досуговый центр для ребят с ментальными нарушениями появится в доме №21 по улице Ильича.

«Это абсолютное новшество, которое мы вводим в каждом районе», — прокомментировал создание учебно-тренировочных квартир мэр Казани Ильсур Метшин.

Первая подобная квартира была открыта в столице Татарстана летом прошлого года (в доме №11 по улице Закиева). С того момента там прошли обучение более 50 детей с ментальными нарушениями. Там они осваивают простые бытовые навыки, что в будущем позволит им стать более самостоятельными.

Как сообщал «Татар-информ», что в библиотеках Казани насчитывается более 300 книг со шрифтом Брайля.

«Необходимо обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек <…> получили то, что им положено по закону — компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации», — отмечал ранее Президент РФ Владимир Путин.