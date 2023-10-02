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Новости Татарстана и Казани
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В библиотеках Казани насчитывается более 300 книг со шрифтом Брайля
В фонде казанских библиотек содержится свыше 300 книг со шрифтом Брайля. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Гузель Сагитова.
«В библиотеках установлены индукционные усилители звука для слабослышащих, система вызова персонала для маломобильных групп населения. В центральной библиотеке есть персональные компьютеры для инвалидов по зрению, а также тактильный дисплей Брайля, что позволяет читателям ознакомиться как с электронными версиями книг и периодических изданий, так и с печатными», — рассказала докладчик.
Сагитова также добавила, что во дворах и в домах культуры Казани созданы все необходимые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это пандусы для колясочников, усилители звука для слабослышащих и персональные компьютеры для слабовидящих.
Кроме того, в театрах города ставятся спектакли специально для людей с нарушениями зрения, а в четырех из них постановки адаптированы для незрячих.
Инвалиды первой и второй групп могут бесплатно посещать музейный комплекс Казани, а в Декаду инвалидов такая возможность предоставляется людям с ОВЗ всех категорий.
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