В библиотеках Казани насчитывается более 300 книг со шрифтом Брайля

В фонде казанских библиотек содержится свыше 300 книг со шрифтом Брайля. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Гузель Сагитова.

«В библиотеках установлены индукционные усилители звука для слабослышащих, система вызова персонала для маломобильных групп населения. В центральной библиотеке есть персональные компьютеры для инвалидов по зрению, а также тактильный дисплей Брайля, что позволяет читателям ознакомиться как с электронными версиями книг и периодических изданий, так и с печатными», — рассказала докладчик.

Сагитова также добавила, что во дворах и в домах культуры Казани созданы все необходимые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это пандусы для колясочников, усилители звука для слабослышащих и персональные компьютеры для слабовидящих.

Кроме того, в театрах города ставятся спектакли специально для людей с нарушениями зрения, а в четырех из них постановки адаптированы для незрячих.

Инвалиды первой и второй групп могут бесплатно посещать музейный комплекс Казани, а в Декаду инвалидов такая возможность предоставляется людям с ОВЗ всех категорий.

«Необходимо обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек <…> получили то, что им положено по закону — компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации», — замечал ранее Президент РФ Владимир Путин.