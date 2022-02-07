Снег и метели вернутся в Татарстан со среды

Со среды в Татарстан вновь вернутся снег, метели и слабые морозы. Об этом жителей республики предупреждает Гидрометцентр РТ.

Завтра, 8 февраля, в Татарстане ожидается лишь небольшой снег, а ночью температуры опустятся до −20 градусов. Однако уже в среду в республика окажется под влиянием передней части ложбины циклона.

Циклон принесет с собой снег: Ночью он пройдет в западных районах, а днем распространится на большую часть территории РТ. Помимо этого, днем возможны метели. Температуры вновь начнут расти — ночью столбики термометров будут держаться на 5–10 градусах мороза, местами — до −15. Днем прогнозируется от −1 до −6 градусов.

В следующие двое суток в Татарстане ожидается пасмурная погода со снегом, местами пройдут метели. Ночью температуры не опустятся ниже −10 градусов, днем — от −3 до −8 10 февраля и от −1 до −6 — 11 февраля. Местами образуются снежные заносы.

«По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, 12 февраля в нашем регионе сохранится слабоморозная погода со снегом. Ночные температуры воздуха составят 3–8 градусов мороза, дневные — от 0 до −5», — рассказали синоптики.