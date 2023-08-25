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Общество 25 августа 2023 21:15

В Казани обновят наружное освещение – на эти цели выделили 100 млн рублей

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На ремонт элементов наружного освещения в Казани выделили 100 млн рублей. Работы затронут все районы города и завершатся к концу осени, следует из тендера на сайте госзакупок.

Всего обновить планируется 911 светоточек. В сумму 100 млн рублей входят проектно-изыскательские работы, проверка достоверности сметной документации, затраты на технологическое присоединение к сетям АО «Сетевая компания».

В зависимости от работы и объема ремонта также необходимо будет провести монтажные, демонтажные работы, разбор дорожных покрытий, благоустройство.

Завершить работы подрядчик должен до 24 ноября.

Напомним, в исполкоме Казани сообщали, что в этом году на восстановление освещения только в поселках города направлено более 40 млн рублей. до конца года планируется смонтировать более 1,4 тыс. светодиодных энергосберегающих светильников в 41 жилом массиве.

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