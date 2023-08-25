Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани обновят наружное освещение – на эти цели выделили 100 млн рублей
На ремонт элементов наружного освещения в Казани выделили 100 млн рублей. Работы затронут все районы города и завершатся к концу осени, следует из тендера на сайте госзакупок.
Всего обновить планируется 911 светоточек. В сумму 100 млн рублей входят проектно-изыскательские работы, проверка достоверности сметной документации, затраты на технологическое присоединение к сетям АО «Сетевая компания».
В зависимости от работы и объема ремонта также необходимо будет провести монтажные, демонтажные работы, разбор дорожных покрытий, благоустройство.
Завершить работы подрядчик должен до 24 ноября.
Напомним, в исполкоме Казани сообщали, что в этом году на восстановление освещения только в поселках города направлено более 40 млн рублей. до конца года планируется смонтировать более 1,4 тыс. светодиодных энергосберегающих светильников в 41 жилом массиве.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»