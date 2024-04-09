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Новости Татарстана и Казани
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В Казани обновят 10 остановочных павильонов к саммиту БРИКС
В Казани обновят 10 остановок общественного транспорта. Все павильоны «помолодеют» в рамках подготовки к саммиту БРИКС, сообщили в комитете по транспорту столицы Татарстана.
Обновления коснутся павильонов на пяти улицах: Оренбургский тракт, Московская, Татарстан, Г. Тукая и Амирхана. Уточняется, что «остановочные пункты» обустроят в двух направлениях.
В сообщении уточняется, что такое благоустройство позволит улучшить внешний вид города и создать комфортные условия ожидания общественного транспорта для пассажиров и гостей Казани.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы усиления мер антитеррористической защиты на транспорте в республике. Он подчеркнул, что украинские спецслужбы интересуются объектами транспортной инфраструктуры и промышленными предприятиями. Причем в качестве исполнителей террористических актов часто привлекают молодежь через Интернет.
фото: комитет по транспорту Казани
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