Минниханов обсудил вопросы усиления мер антитеррористической защиты на транспорте в РТ

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание антитеррористической комиссии в РТ. В заседании принял участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, сообщается на едином портале органов государственной власти и местного самоуправления «Официальный Татарстан».

На повестке был вопрос усиления мер антитеррористической защиты на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средств, расположенных на территории Татарстана.

Фото: © Официальный Татарстан

Открывая заседание, Рустам Минниханов напомнил, что в настоящее время украинские спецслужбы проявляют повышенный интерес к объектам транспортной инфраструктуры и к промышленным предприятиям на территории всей Российской Федерации, в том числе и в Татарстане.

«Важно учесть, что для совершения террористических актов в сети Интернет активно вербуются молодые люди», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Фото: © Официальный Татарстан

Он напомнил, что сегодня важны общая максимальная мобилизация и координация сил.

«Нам нужно оценить состояние антитеррористической защищенности республиканских объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, выработать меры по её совершенствованию», – заявил он.

Фото: © Официальный Татарстан

В заседании приняли участие постоянные члены антитеррористической комиссии, руководители органов исполнительной власти, руководители Куйбышевской и Горьковской железных дорог и Приволжской транспортной прокуратуры, руководители объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и дорожного хозяйства.