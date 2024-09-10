«Он будет первым таким в Поволжье»: мэру Казани показали, каким станет Московский рынок

До недавних пор Московский рынок был похож на что-то хаотичное: время от времени здесь стихийно появлялись ларьки с шаурмой и неизменно торговали бабушки

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Каждый может выбрать блюдо по душе и по карману»

До недавних пор Московский рынок был похож на что-то хаотичное: время от времени здесь стихийно появлялись ларьки с шаурмой и неизменно торговали бабушки. Павильонов вокруг главного здания – крытого лабаза – появлялось все больше и больше. В какой-то момент рынок начал напоминать лабиринт, в котором новичок мог потеряться в два счета. И вот теперь рынок обновляется, а рядом с ним появится красивый сквер.

Занялись обновлением московские специалисты, которые в свое время обустроили Даниловский рынок в столице. Обещают, что проект обновленного рынка в Казани станет уникальным для всего Поволжья.

Первый этап реконструкции почти завершен – внутри обновленного здания уже стоят аквариумы для продажи живой рыбы, прилавки-холодильники. Также завершены некоторые декоративные элементы – один из них мозаичный ковер в центре лабаза, символизирующий уличную торговую площадь.

Первый этап реконструкции почти завершен – также завершены некоторые декоративные элементы – один из них мозаичный ковер в центре лабаза, символизирующий уличную торговую площадь Фото: предоставлено администрацией Кировского и Московского районов

Оценить, как продвигается реконструкция рынка сегодня пришел мэр Казани Ильсур Метшин. Для него провели экскурсию и подробно объяснили все нюансы.

«Для нас очень важно организовать здесь зону для гостей, где за общими столами каждый сможет выбрать блюдо, которое ему будет по душе и по карману. Мы надеемся, что в проекте примут участие не только казанцы, но и предприниматели со всей России. Предпочтение будем отдавать не сетевым проектам, а каким-то уникальным, с честным продуктом. Как правило, на рынках принято есть пирожок с мясом у проверенного мастера, а здесь люди будут видеть открытые кухни, есть прямо из под ножа – это вызывает дополнительное доверие», – рассказала директор по развитию Московского рынка Ольга Кукоба во время экскурсии для мэра города.

«Вкусно рассказываете», – отметил Ильсур Метшин.

Ольга Кукоба: «Для нас очень важно организовать здесь зону для гостей, где за общими столами каждый сможет выбрать блюдо, которое ему будет по душе и по карману» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«С учетом станции метро и транспортной логистики – это место очень ‘’намоленное’’»

Осмотрев первый и второй этажи лабаза, градоначальник задал уточняющие вопросы ответственным за проект и, получив ответы, остался доволен тем, как идут работы.

«Это точка, которая точно соответствует высокому званию столицы республики Татарстан. Но это тот случай, когда лучше семь раз отмерить и один раз отрезать. Мы долго искали тех людей, которым будет по плечу новый уровень гастрономии и рыночной торговли. Новые хозяева хорошо себя проявили, в Москве у них прекрасный Даниловский рынок», – рассказал мэр города.

Центральный вход Фото: предоставлено администрацией Кировского и Московского районов

Он отметил, что сложности работы в том, что часть рынка, где когда-то располагался сквер, в 90-е годы раздали под торговые объекты. Теперь здесь стоят старые ларьки, и все они находятся в собственности. Теперь с владельцами-предпринимателями предстоит договориться, чтобы выкупить или обменяться с ними земельными участками. Вопрос нужно решить по 13 объектам.

«Этот рынок – излюбленное место, куда приезжали со всех районов нашей столицы. С учетом станции метро и транспортной логистики – это место очень ‘’намоленное’’. Поэтому мы сделаем все для того, чтобы в течение следующего периода расчистить площадку. Также мы сделаем здесь удобный сквер. Ведь что такое рынок? Это место встречи, особенно нашего старшего поколения. Они любят прийти, купить свежее, встретиться с теми, с кем когда-то работали вместе на заводе», – рассказал Ильсур Метшин.

Ильсур Метшин обратил внимание, что работы ведутся достойно и уже сейчас видно, что инвестор выполняет все именно так, как и обещал Фото: предоставлено администрацией Кировского и Московского районов

«Мы после Москвы – следующие, кто сделает такого уровня достойный гастрорынок»

Ильсур Метшин обратил внимание, что работы ведутся достойно и уже сейчас видно, что инвестор выполняет все именно так, как и обещал.

Московский – один из трех основных рынков Казани, наряду с Чеховским и Колхозным. Последний «причесали» перед празднованием тысячелетия Казани, однако сейчас он, по словам мэра, вновь нуждается в обновлении.

«Чеховский в Вахитовском районе в скором будущем покажем вам, покажем, как он будет выглядеть. Это тоже совершенно другой уровень. И вот Московский рынок в преддверии завершения первого этапа реконструкции. В Татарстане и в Поволжье таких примеров нет, мы сразу после Москвы следующие, кто сделает такого уровня достойный гастрорынок», – заключил Метшин.

Мэр подчеркнул, что предпринимателям, которые здесь работают, не стоит переживать – никого без работы не оставят и не обидят. Сейчас, когда идут работы, торговые павильоны смещают в сторону, чтобы ни продавцы, ни покупатели не чувствовали неудобств.

Зона кафе Фото: предоставлено администрацией Кировского и Московского районов

«Это будет уже не просто место, куда пришли что-то купить, это будет место времяпрепровождения»

Глава Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков рассказал, что все работы идут по плану.

«Мы очень надеемся, что вскоре Московский рынок станет притяжением всей гастрономии города Казани. Как глава района, я могу сказать, что здесь будет абсолютно пересмотрена концепция подхода пребывания человека на рынке. Это уже не просто место, куда мы пришли что-то купить и уйти, это будет место времяпрепровождения. Здесь планируется основная функция рынка – продажа товаров, продуктов по доступным населению ценам и, безусловно, возможность зайти, выбрать маленькие ресторанчики и кафе, посидеть. Здесь будут очень достойные компании работать. Ну и будет много различного рода фишек», – рассказал Жаворонков.

Глава КирМоса рассказал, что уже скоро на Московском рынке можно будет выбрать хороший кусок мяса и тут же его приготовить. Он возлагает надежды на то, что рынок станет привлекательным местом и для туристов.

На рынке уже заменили напольное покрытие, инженерные системы, начали монтаж вентиляции и освещения. Под зданием расположен подвал, где будут находиться склады с разными температурными режимами. Там же оборудуют раздевалки, комнаты отдыха и душевые для сотрудников.

Дарья Рогожина рассказала, что в первую очередь было решено сохранить красоту этого здания советских годов постройки Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Ядром пространства стала площадь с амфитеатром»

Архитектурным обликом рынка занимается проект DA bureau. Его ведущий архитектор Дарья Рогожина рассказала, что в первую очередь было решено сохранить красоту этого здания советских годов постройки.

«Мы сохранили купол таким, какой он есть, немного его отреставрировали. Мы заменили витражи, обновили их, но оставили тот же дизайн. Добавили два боковых входа, чтобы людям, которые идут с остановки, не приходилось обходить рынок. Ядром нашего пространства стала площадь с амфитеатром, она образована над торговыми павильонами с шатрами, что отсылает нас к уличной истории», – рассказала Дарья Рогожина.

Директор по развитию Московского рынка Ольга Кукоба обратила внимание, что для поиска новых точек общепита, которые будут располагаться на втором этаже, было проведено уже более 200 дегустаций.

«Мы приглашаем и гастроэнтузиастов, которые только начинают свой путь, и тех, кто работает уже давно. Так, например, Даниловский рынок был знаменит тем, что открыл новые имена. Мы увидели в людях красоту души, и сейчас они уже стали рестораторами со своей сетью. Если говорить о первом этаже, мы надеемся, что он пополнится фермерами, которые производят честный продукт. На уличной территории можно будет увидеть ремесленников, производителей керамики, стекла, дерева, а может быть, это будут какие-то молодые бренды, которые переосмысляют татарскую культуру и делают какой-то модный продукт», – рассказала она.

Рыночная площадь Фото: предоставлено администрацией Кировского и Московского районов

«Здесь были не совсем удобные торговые места для предпринимателей»

«Наверное, многие из вас помнят, как рынок выглядел раньше. Здесь были не совсем удобные торговые места для предпринимателей, все категории товаров продавались на одинаковом оборудовании. Как вы видите, сейчас мы уже приступили к отделочным работам, установили элементы декора. Сейчас будем работать над тем, чтобы арендаторы могли грамотно расположить свои товары. Само пространство торгового зала будет зонировано. У нас будут зоны гастрономии, где будут продаваться сыры, колбасы, молочка, будет зона овощей и сухофруктов, свежей рыбы и мясные. Там будут два острова, где можно будет купить разнообразное мясо, тут же его могут порезать и рассказать, как его можно приготовить», – объяснил исполнительный директор Московского рынка Тарлан Гусейнов.

Количество торговых мест не изменится – на улице будет 200 мест для уличной торговли, внутри – 150 мест. Плюс еще 20 мест для кафе и ресторанчиков.

Тарлан Гусейнов: «Количество торговых мест не изменится – на улице будет 200 мест для уличной торговли, внутри – 150 мест. Плюс еще 20 мест для кафе и ресторанчиков» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Важно, что стоимость аренды не изменится. Пока идут работы, рынок ни на один день не прекратил работу. Это очень важно для продавцов, чтобы не терять прибыль. А покупатели не лишались возможности купить свежие фермерские продукты, ведь их, зачастую, не продают в сетевых продуктовых магазинах.

Как отметил исполнительный директор рынка, траты на проект увеличились примерно на 20 процентов от изначально запланированной суммы, но работы не прекращаются. Обновленный Московский рынок примет первых покупателей уже к концу этого года, а вот сквер и уличную территорию обустроят к началу будущего лета.