В Казани обновлен температурный рекорд

В Казани 8 января 2025 года был обновлен температурный рекорд.

По данным Гидрометцентра РТ, максимальная температура воздуха в столице РТ в этот день повысилась до рекордных значений, составив 2,2 градуса.

Синоптики отмечают, что последний раз температура 8 января поднималась до таких максимумов только в 1999 году.

Ранее сообщалось, что из-за потепления закрыли каток в казанском парке «Черное озеро». По словам сотрудников дирекции парков и скверов города, «ледовая площадка» будет закрыта до наступления холодов.