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В Казани обновлен температурный рекорд
В Казани 8 января 2025 года был обновлен температурный рекорд.
По данным Гидрометцентра РТ, максимальная температура воздуха в столице РТ в этот день повысилась до рекордных значений, составив 2,2 градуса.
Синоптики отмечают, что последний раз температура 8 января поднималась до таких максимумов только в 1999 году.
Ранее сообщалось, что из-за потепления закрыли каток в казанском парке «Черное озеро». По словам сотрудников дирекции парков и скверов города, «ледовая площадка» будет закрыта до наступления холодов.
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