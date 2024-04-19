Нервный климат и глобальное потепление: Казань накрыла аномальная жара, что будет дальше?

Аномально жаркая погода пришла в Татарстан, в середине апреля объявлено штормовое предупреждение

Фото: Владимир Васильев / Татар-информ

27 градусов жары и новые рекорды

Аномально жаркая погода пришла в Татарстан, в середине апреля объявлено штормовое предупреждение. В дневные часы 19 апреля в Казани столбики термометров поднимались до +24 градусов. В столице Татарстана ранее фиксировали самую высокую температуру за весь период весенних наблюдений в +23,6 градуса в 1973 году. Жара в Казани сопровождается сильным южным ветром.

По данным Гидрометцентра республики, ближайшие выходные дни будут особенно жаркими. В субботу, 20 апреля, температуры воздуха днем будут от +17 до +22 градусов, в восточных районах воздух прогреется до +25 градусов. В воскресенье, 21 апреля, днем ожидается от +19 до +24 градусов. Местами возможен небольшой дождь. В начале следующей недели в нашем регионе сохранится аномально жаркая погода, в дневные часы снова потеплеет до +22..+27 градусов.

Как сообщил «Татар-информу» доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, в норме среднесуточная температура в Казани в это время составляет 6,5 градуса, а фактически она выше почти в три раза и соответствует летней погоде.

Тимур Аухадеев: «В норме среднесуточная температура в Казани в это время составляет 6,5 градуса, а фактически она выше почти в три раза и соответствует летней погоде» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Норма температуры в июле почти +22 градуса, а в июне +18 градусов», – сказал он.

По его словам, сегодня может быть установлен новый температурный рекорд. Кроме того, если завтра дневная температура превысит в городе 23,3 градуса, то будет установлен еще один абсолютный рекорд.

Продолжительность отопительного сезона сократилась до 198 дней

Из-за аномальной жары в предстоящую субботу, 20 апреля, в Казани раньше сроков завершится отопительный сезон. Это на четыре дня раньше, чем годом ранее. Отопительный сезон 2022/2023 года в столице Татарстана также закончился на две недели раньше, чем в предшествующем году, и составил 211 дней.

Из-за аномальной жары в предстоящую субботу, 20 апреля, в Казани раньше сроков завершится отопительный сезон Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Постановление об окончании отопительного сезона 2023/2024 года подписано в исполкоме города. Подача тепла завершается, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов на протяжении более пяти дней. Продолжительность нынешнего отопительного сезона составила 198 дней.

Татарстанцев ждет жаркий уик-энд

Как сообщил «Татар-информу» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев, сейчас у нас не весенняя, а летняя жара.

«Лето начинается тогда, когда среднесуточная температура переходит отметку в +15 градусов. Такой жары в апреле не было 51 год», – отметил спикер КФУ.

Юрий Переведенцев: «Циклон уходит от нас на север, поэтому тот холод, который сейчас в Москве и Санкт-Петербурге, к нам не придет» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Собеседник «Татар-информа» пояснил, что мы находимся в теплом секторе Атлантического циклона. В предстоящие пять дней температура воздуха в Казани будет выше климатической нормы на 8 градусов, а в предстоящую неделю – на 4-5 градусов. По прогнозу Гидромета России, жара немного отступит к середине следующей недели, когда в дневные часы в Казани прогнозируется +14-15 градусов. Переведенцев считает, что жителям нашего региона повезло больше, чем жителям Санкт-Петербурга.

«Мы оказались в теплом секторе циклона. В другой части этого циклона находится Санкт-Петербург, там снег и 2 градуса тепла. Циклон уходит от нас на север, поэтому тот холод, который сейчас в Москве и Санкт-Петербурге, к нам не придет», – заметил профессор КФУ.

По его словам, мы будем находиться под влиянием антициклонального гребня, который движется с северо-востока. Поэтому на следующей неделе температура воздуха понизится.

«В мае особой жары или холода не прогнозируется»

Люди с нетерпением ждут майских праздников, чтобы открыть новый дачный сезон. Какая погода ожидается в Татарстане в предстоящие дни отдыха? На этот вопрос Юрий Переведенцев ответил так:

«По долгосрочному прогнозу Гидрометцентра, в мае среднемесячная температура ожидается в пределах климатической нормы, так же как и количество осадков» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По долгосрочному прогнозу Гидрометцентра, в мае среднемесячная температура ожидается в пределах климатической нормы, так же как и количество осадков. Особой жары или холода пока не прогнозируется».

При этом спикер КФУ заметил, что точную погоду в начале мая сейчас предсказать сложно.

«Ну сами посудите: недавно в Петербурге было под 20 градусов, а сейчас температура нулевая, идет снег. Вдруг в мае на нашей территории откроется Арктика? Тогда погода будет прохладной», – предупредил Переведенцев.

Однако по климатическим меркам в конце апреля среднесуточная температура в нашем регионе должна перейти отметку в +10 градусов.

Пятый год подряд июль будет аномально теплым

Тимур Аухадеев напомнил, что в прошлом году весна в Татарстан пришла слишком рано. Год назад апрель был экстремально жарким, его среднемесячная температура составила 10,4 градуса.

«Такая теплая погода у нас в апреле уже пятый год подряд, и татарстанцам пора уже к этому привыкнуть», – сказал он.

По прогнозу Гидрометцентра России, температура выше климатической нормы ожидается летом 2024 года в июле. Средний месяц лета прогнозируется не только жарким, но и засушливым.

По прогнозу Гидрометцентра России, температура выше климатической нормы ожидается летом 2024 года в июле Фото: © «Татар-информ»

«Если прогноз оправдается, то пятый год подряд июль будет аномально теплым», – пояснил Аухадеев.

Почему же в наших краях с каждым годом становится все теплее? Как объясняют метеорологи КФУ, всему виной глобальное потепление климата.

«Глобальное потепление климата по-прежнему находится в активной фазе, температурный фон на планете повышается. Глобальное потепление климата оказывает влияние и на наш регион. Это достоверный факт, и в наибольшей степени – в зимний и весенний период», – заметил Юрий Переведенцев.

По его словам, весна в республике наступает раньше и раньше заканчивается. Лето приходит не в конце мая, а раньше на десять дней. К примеру, в 2023 году климатическое лето в наш регион пришло уже в середине мая.

«Вегетационный период становится более продолжительным, растет сумма эффективных температур. Лето наступает раньше и уходит позже, его продолжительность увеличивается на 4-5 дней за 10 лет, но год на год не приходится», – сказал Переведенцев.

В заключение эксперт КФУ отметил, что климат становится «более нервным». Поэтому на территории России ежегодно на 6-7% возрастает количество опасных метеоявлений. При этом 40% всех опасных явлений происходит летом. Это шквалы, ливни, грозы, ураганы, град, смерчи и другие происшествия.