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Новости Татарстана и Казани
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В Казани обновили подземный переход на площади Тысячелетия
В столице Татарстана обновили подземный пешеходный переход на площади Тысячелетия. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.
В частности, на спусках в переход строители отремонтировали лестницы из гранитных плит и обновили облицовку на стенах. Также рабочие привели в порядок деформационные швы и гидроизоляцию.
Кроме того, полностью заменено и усовершенствовано освещение. Более 80 светильников теперь установлены как вдоль лестниц и коридора, так и на протяжении пандуса.
«Таким образом удалось обеспечить достаточную освещенность, чтобы все могли безопасно передвигаться», — уточнили в комитете.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в казанском парке Тысячелетия впервые провели капремонт.
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