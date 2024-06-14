Живая изгородь и 150 МАФов: в парке Тысячелетия впервые провели капремонт

В Казани завершился первый с момента открытия капремонт парка Тысячелетия. Работы велись в ходе подготовки к Играм и саммиту БРИКС, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Старое металлическое ограждение по периметру парка заменили на живую изгородь из кизильника протяженностью около 850 метров с системой автополива. Специалисты «Горводзеленхоза» высадили в парке более 31 тыс. летников, 3,7 тыс. кустов пузыреплодника, 10 лип и туй, а также уложили рулонный газон.

По просьбе казанцев было обновлено просевшее пешеходное покрытие. После пескоструйной обработки гранитную плитку уложили на новое бетонное основание. Также были переложены инженерные сети, установлены 89 светильников и 150 МАФов.

Уже запущен в работу фонтан, которому провели косметический ремонт. Рабочие обновили гранитное покрытие конструкции, отреставрировали фигуры «Зилантов». Сейчас в парке проводится финальная уборка, рабочие вывозят строительный мусор и демонтируют бытовки.

Фото: kzn.ru