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Живая изгородь и 150 МАФов: в парке Тысячелетия впервые провели капремонт
В Казани завершился первый с момента открытия капремонт парка Тысячелетия. Работы велись в ходе подготовки к Играм и саммиту БРИКС, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
Старое металлическое ограждение по периметру парка заменили на живую изгородь из кизильника протяженностью около 850 метров с системой автополива. Специалисты «Горводзеленхоза» высадили в парке более 31 тыс. летников, 3,7 тыс. кустов пузыреплодника, 10 лип и туй, а также уложили рулонный газон.
По просьбе казанцев было обновлено просевшее пешеходное покрытие. После пескоструйной обработки гранитную плитку уложили на новое бетонное основание. Также были переложены инженерные сети, установлены 89 светильников и 150 МАФов.
Уже запущен в работу фонтан, которому провели косметический ремонт. Рабочие обновили гранитное покрытие конструкции, отреставрировали фигуры «Зилантов». Сейчас в парке проводится финальная уборка, рабочие вывозят строительный мусор и демонтируют бытовки.
Фото: kzn.ru
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