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Новости Татарстана и Казани
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В Казани обновили пешеходный переход у станции метро «Площадь Тукая»
В центре столицы Татарстана проведен косметический ремонт пешеходного перехода станции метро «Площадь Тукая». Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.
Работы прошли со стороны торгового центра «Кольцо». Сотрудники предприятия зачистили и промыли, а затем оштукатурили, прошпаклевали и покрасили стены и потолок на участке до кассового зала станции.
Кроме того, в переходе реконструировали освещение, чтобы довести освещенность до нормативов. Здесь установлено 34 новых светодиодных светильника, уточнили в МУП.
При этом ремонтные работы на другом участке подземного пешеходного перехода, не прилегающем непосредственно к станции метро, продолжаются, в чем убедился сегодня корреспондент «Татар-информа».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани обновили подземный переход на площади Тысячелетия.
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