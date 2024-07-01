В Казани объем ввода многоквартирных домов уменьшился в три раза

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В первом полугодии текущего 2024 года объем ввода многоквартирных жилых домов в столице РТ сократился в три раза по сравнению с первым полугодием 2023-го. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на данные Управления градостроительных разрешений Казани.

С начала этого года по 28 июня в столице республики в рамках строительства многоквартирных домов возведено 208,5 тыс. кв. метров жилья, в том числе 62 тыс. кв. метров — по социальной ипотеке.

Вместе с тем всего в Казани за этот период ввели в эксплуатацию 797,1 тыс. кв. метров жилья, рассказали в пресс-службе мэрии. Это на 2,8% больше, чем за первое полугодие прошлого года.

По линии индивидуального жилищного строительства с начала года в городе построено уже 593,5 тыс. кв. метров жилья — в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го (130,1 тыс. кв. метров).

При этом опрошенные изданием в июне представители девелоперских компаний Татарстана заверили, что не планируют отказываться от запуска новых проектов.

Согласно данным Минстроя РТ на 22 июня, в республике выполнение годового плана по строительству жилья достигло 70%, о чем сообщал «Татар-информ».