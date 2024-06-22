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План по строительству жилья в Татарстане выполнен на 70%
В Татарстане выполнение плана по строительству жилья в 2024 году достигло 70%. Об этом и реализации отдельных программ на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.
Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, в работе также принял участие первый вице-премьер Рустам Нигматуллин.
По данным министра, на 20 июня в Татарстане сдано почти 2,2 млн квадратных метров жилья. По линии коммерческого строительства введено 29% от намеченного объема, или 76 многоквартирных домов площадью 433 тысячи квадратных метров.
70% достигло выполнение плана в рамках социальной ипотеки. Из запланированных 56 домов построено 27 площадью 112,4 тысячи квадратных метров.
В части индивидуального жилищного строительства введено более 12 тысяч домов, общая площадь которых превышает 1,6 млн квадратных метров.
Кроме того, Айзатуллин рассказал о выполнении программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Так, заключен госконтракт по приобретению 39 помещений за счет софинансирования из федерального бюджета для детей-сирот.
47 из 84 молодых семей использовали средства субсидии на покупку жилья. Остальные участники программы занимаются подбором подходящих квартир.
Один из 28 сертификатов реализован среди многодетных семей с пятью и более детьми. С остальными Госжилфонд проводит работу по подбору помещений.
В категории вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев четыре семьи из пяти уже приобрели подходящее жилье.
По словам Айзатуллина, в конце мая Татарстан получил дополнительную субсидию на реализацию мероприятий, направленных на поддержку жилищного строительства по федеральной программе «Жилье». В настоящее время заказчики готовятся к торгам. Выполнение программы составляет 13,5%.
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