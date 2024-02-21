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В Казани объект культурного наследия на Катановском переулке получил ЗОС
В Казани объект культурного наследия республиканского значения — дом, в котором жил тюрколог, этнограф Николай Катанов, — получил заключение о соответствии требованиям проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ.
На объекте проводились работы по его сохранению, затрагивающие конструктивные и другие характеристики дома. В ходе ремонтно-реставрационных работ было предусмотрено воссоздание облика утраченного исторического деревянного дома с повторением формы здания и деревянных элементов фасада с учетом данных историко-архивных, библиографических исследований, с приспособлением для современного использования как жилой дом.
Ученый-востоковед жил в доме № 13, расположенном на Катановском переулке, с 1909 по 1922 год. Всего в нем 4 этажа, включая подземную часть, две квартиры.
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