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В Казани воссоздадут объект культурного наследия, утраченный после пожара
В Казани воссоздадут двухэтажный деревянный дом, в котором в 1909-1922 годах жил ученый-востоковед Н.Ф.Катанов. Объект культурного наследия в Катановском переулке был утрачен после пожара в 2006 году. Сейчас его планируют остроить заново и приспособить под современные нужды. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.
Планируется, что в воссозданном доме будут жить две семьи.
Проектная документация разработана на основе предыдущей, созданной в 2017 году под авторством Р.Р. Раимовой и Р.А.Туганова. В новую версию внесены доработки с учетом новых сведений об утраченном объекте культурного наследия. Проведены дополнительные обмеры аналогов, пропорциональный анализ всех воссоздаваемых элементов — от наличников до ворот, представлены новые аналоги застройки этого периода.
Как отмечают исследователи, в архивах Казанского губернского правления и Казанской городской управы не сохранилось планов и чертежей дома. В распоряжении разработчиков были лишь планы из технического паспорта БТИ и фото, сделанные до и после пожара.
Деревянное здание Т-образной формы было двухэтажным. В здании, построенном в конце XIX века, жили четыре семьи.
Согласно кадастровой карте, участок площадью 1026 кв. метров отдан под строительство жилого дома с размещением торгово-офисных помещений на первом этаже. Строительные работы стартовали здесь еще в 2021 году.
Однако по новой документации на первом этаже предполагается размещение гостинно-столовой зоны в основной части, которая выходит окнами на Катановский переулок, с котельной в дворовом пристрое и техническими помещениями на подземном этаже.
Конструкции либо являются современными аналогами утраченного здания, либо повторяют архитектуру других домов, построенных в то время. К примеру, для входной группы в доме на Катановском переулке послужили деревянные здания по ул.Лейтенанта Шмидта и Волкова. Как уточняют специалисты, это будет декоративный вход, основным станет тот, что расположен во внутреннем дворе.
Решено не восстанавливать одномаршевую парадную лестницу для отдельного доступа на второй этаж. Выбор сделан в пользу более удобной двухмаршевой с площадкой для отдыха.
На втором этаже разместятся спальные зоны для детей, родителей и гостей, а также прачечная.
Мансардный этаж будет выполнен в свободной планировке. Естественное освещение создаст слуховое окно по аналогии с домом №89 по ул.Качалова. Он же послужил образцом для системы отвода воды.
По разным аналогам изготавливаются декоративные элементы на фасаде, выбирается профиль обшивной доски, профиль и общие габариты пилястры фасада, прорезной доски карниза.
Проект реставрации предусматривает воссоздание утраченного объема здания, устройство фундамента в свайно-плитовом исполнении, устройство каркаса, балок из бетона, гидроизоляции подземных частей, теплоизоляции под землей, ограждающих стен, подвального этажа, сложной многоскатной кровли и других элементов, деревянных крылец с навесом и других элементов здания.
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