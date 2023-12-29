В Казани воссоздадут объект культурного наследия, утраченный после пожара

В Казани воссоздадут двухэтажный деревянный дом, в котором в 1909-1922 годах жил ученый-востоковед Н.Ф.Катанов. Объект культурного наследия в Катановском переулке был утрачен после пожара в 2006 году. Сейчас его планируют остроить заново и приспособить под современные нужды. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.

Планируется, что в воссозданном доме будут жить две семьи.

Проектная документация разработана на основе предыдущей, созданной в 2017 году под авторством Р.Р. Раимовой и Р.А.Туганова. В новую версию внесены доработки с учетом новых сведений об утраченном объекте культурного наследия. Проведены дополнительные обмеры аналогов, пропорциональный анализ всех воссоздаваемых элементов — от наличников до ворот, представлены новые аналоги застройки этого периода.

Как отмечают исследователи, в архивах Казанского губернского правления и Казанской городской управы не сохранилось планов и чертежей дома. В распоряжении разработчиков были лишь планы из технического паспорта БТИ и фото, сделанные до и после пожара.

Деревянное здание Т-образной формы было двухэтажным. В здании, построенном в конце XIX века, жили четыре семьи.

Согласно кадастровой карте, участок площадью 1026 кв. метров отдан под строительство жилого дома с размещением торгово-офисных помещений на первом этаже. Строительные работы стартовали здесь еще в 2021 году.

Однако по новой документации на первом этаже предполагается размещение гостинно-столовой зоны в основной части, которая выходит окнами на Катановский переулок, с котельной в дворовом пристрое и техническими помещениями на подземном этаже.

Конструкции либо являются современными аналогами утраченного здания, либо повторяют архитектуру других домов, построенных в то время. К примеру, для входной группы в доме на Катановском переулке послужили деревянные здания по ул.Лейтенанта Шмидта и Волкова. Как уточняют специалисты, это будет декоративный вход, основным станет тот, что расположен во внутреннем дворе.

Решено не восстанавливать одномаршевую парадную лестницу для отдельного доступа на второй этаж. Выбор сделан в пользу более удобной двухмаршевой с площадкой для отдыха.

На втором этаже разместятся спальные зоны для детей, родителей и гостей, а также прачечная.

Мансардный этаж будет выполнен в свободной планировке. Естественное освещение создаст слуховое окно по аналогии с домом №89 по ул.Качалова. Он же послужил образцом для системы отвода воды.

По разным аналогам изготавливаются декоративные элементы на фасаде, выбирается профиль обшивной доски, профиль и общие габариты пилястры фасада, прорезной доски карниза.

Проект реставрации предусматривает воссоздание утраченного объема здания, устройство фундамента в свайно-плитовом исполнении, устройство каркаса, балок из бетона, гидроизоляции подземных частей, теплоизоляции под землей, ограждающих стен, подвального этажа, сложной многоскатной кровли и других элементов, деревянных крылец с навесом и других элементов здания.