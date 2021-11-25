В Казани новую улицу назовут в честь Евгения Шварца

В Казани появится улица, названная в честь уроженца города — драматурга Евгения Львовича Шварца. Соответствующее постановление исполкома столицы Татарстана опубликовано в очередном Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

«Присвоить вновь формируемой улице в жилом комплексе „Залесный Сити“ Кировского района г. Казани имя драматурга Евгения Львовича Шварца и впредь именовать ее „улица Евгения Шварца — Евгений Шварц урамы“ <…>», — говорится в документе.

Присвоение новой улице имени писателя связано с его 125-летием. Евгений Львович Шварц родился в Казани 8 октября (20 октября по новому стилю) 1896 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что петербургский режиссер Петр Шерешевский поставил для Казани «Тень» Шварца в стилистике кино на большом экране. Постановка стала результатом работы театральной лаборатории, проходившей в Казанском ТЮЗе в октябре этого года.