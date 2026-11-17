Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Управление ЗАГС Казани назвало самые редко встречающиеся и самые популярные имена, которые давали на прошлой неделе, с 8 по 15 ноября, жители столицы Татарстана своим новорожденным детям.

Наиболее редкими среди имен, которыми нарекали мальчиков, оказались Август, Лиам, Рагнар, Борис, Зейд, Лука, Муса, Назар, Ралан, Салих, Силвард, Суфьян, Тихон и Энсар. В число самых редких имен девочек попали Аделаида, Саломея, Хлоя, Ада, Вера, Девора, Жасмин, Изель, Инелия, Наталья, Саломея, Теона, Элин и Эллари.

При этом чаще всего на прошлой неделе родители мальчиков давали им имена Тимур, Гордей, Данил, Тимофей, Алим, Эмир, Мухаммад, Леонид и Раян. Девочек же казанские семьи наиболее часто называли такими именами, как Раяна, Айлин, Агата, Алина, Есения, Карина и Саида, отмечает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что общероссийский список популярных в 2026 году имен возглавили Михаил и София.

Осенью прошлого, 2025 года в Татарстане анонсировали, что в республике будет составлен перечень имен, чтобы при получении свидетельства о рождении родители могли выбирать имена по смыслам и заполнять заявления в правильной форме написания на татарском языке. При этом в разделе «Услуги ЗАГС» официального сайта Управления ЗАГС Кабмина РТ давно размещен Татарско-русский словарь личных имен, отчеств и фамилий, разработанный ИЯЛИ и одобренный президиумом Академии наук Татарстана.

Стимулирование рождаемости соответствует целям национального проекта «Семья», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Раис РТ Рустам Минниханов неоднократно указывал на приоритетный характер поддержки семей и защиты семейных традиционных ценностей.