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В Казани нехватка водителей сказалась на ситуации со школьными автобусами
В будущем году в Казани планируется запустить новый школьный автобус для учащихся из жилого комплекса «Станция спортивная» до лицея №186. Перевозить он будет только учеников из начальных классов – для ребят постарше автобус не могут запустить из-за нехватки ресурсов, сообщили представители городской администрации в соцсетях.
В самом ЖК своей школы пока нет. Горожане пожаловались, что преодолевать расстояние в 10 км до ближайшей гимназии детям не под силу, призвав организовать доставку всех учащихся.
«Как сообщает Управление образования, от указанного жилого комплекса в следующем учебном году будут перевозить только учащихся начальных классов, – ответили представители мэрии. – К сожалению, организация транспортировки учащихся среднего звена пока не планируется — не хватает водителей и автобусов».
Как ранее сообщал «Татар-информ», на фоне нехватки кадров у перевозчиков в Казани жители также жаловались на недостаточное количество автобусов на городских маршрутах. По данным Комитета по транспорту, на транспортных предприятиях города на сегодняшний день дефицит персонала составляет 1190 человек: 612 водителей и 578 кондукторов.
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