В Казани необычным роликом пригласили кандидатов на пост главы Комитета по делам молодежи

Власти Казани решили необычным роликом пригласить кандидатов на пост председателя Комитета по делам детей и молодежи города.

В ролике снялись заместитель руководителя Аппарата Президента РТ Игорь Савельев, возглавлявший комитет в 1998–2001 годах, и руководивший им в 2006–2009 годах министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Запечатлены на видео также бывшие председателями комитета в 2009–2011, 2012–2016 и 2016–2021 годах глава Бугульминского района республики Ленар Закиров, глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов и замруководителя администрации Советского района города Айрат Фаизов.

«Ты можешь быть следующим!» — мотивирует мэрия столицы Татарстана потенциальных претендентов на должность. Заявки принимаются до 14 июня, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».