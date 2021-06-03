Исполком Казани начал искать главу Комитета по делам детей и молодежи

Исполком Казани запустил конкурс на вакансию председателя Комитета по делам детей и молодежи. Предыдущий куратор молодежной политики Айрат Фаизов занял пост замглавы администрации Советского района.

Заявки от кандидатов принимаются до 14 июня, сообщается на сайте мэрии Казани.

Претендентам предлагают заполнить анкету на kzn.ru и подготовить презентацию о своем видении молодежной политики в столице РТ на ближайшие 10 лет.

Далее кандидатам предстоит собеседование, по результатам которого будут отобраны финалисты конкурса. Они должны будут встретиться с мэром Казани Ильсуром Метшиным и членами экспертного совета.

Среди требований к соискателям: высшее образование, стаж работы на муниципальной службе (не менее 1 года) или по специальности (не менее 2 лет), а также соответствие требованиям законодательства о муниципальной службе и противодействию коррупции.