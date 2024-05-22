В Казани не хватает более 200 водителей троллейбусов и трамваев

Фото: © «Татар-информ»

В Казани не хватает более 200 водителей наземного электротранспорта. В частности, требуется 165 водителей троллейбусов и 42 водителя трамвая, сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

«Проблема дефицита водителей остается актуальной. Нормативная численность по штату – 605 водителей. Сегодня в трамвайном и троллейбусном депо работают 398 водителей. Кадровый голод касается всех отраслей. К нам работать водителями и слесарями никто не идет», – рассказали в ведомстве.

Для решения этой проблемы специалистов привлекают из соседних регионов России, а также из ближнего зарубежья, в основном из Средней Азии. Сейчас на предприятии трудится 341 иностранный гражданин, 157 из них работают водителями.

Перед оформлением на работу иностранцам необходимо сдать экзамен по русскому языку.

Ожидание в очереди, как правило, составляет 1,5–2 месяца. На этот период «Метроэлектротранс» предоставляет бесплатное проживание в общежитии. Однако случается так, что за это время иностранец находит подработку и уже не трудоустраивается на предприятие.

Средняя зарплата водителей «Метроэлектротранса» составляет 60–65 тыс. рублей, а при переработках может достигать и 100 тыс. рублей. В прошлом году заработная плата сотрудников выросла на 20%, в этом году планируется увеличить ее еще на 10%, отметили в пресс-службе.

Для всех желающих организовано обучение в учебном центре по специальностям «Водитель трамвая» и «Водитель троллейбуса». В 2023 году курсы прошли 79 человек, 38 из них уже трудоустроены.

В прошлом году «Метроэлектротранс» обслужил рекордное количество пассажиров – более 77,1 млн человек, что на 14% больше, чем в 2022-м. В этом году планируется перевезти уже 80 млн пассажиров.