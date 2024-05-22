«Метроэлектротранс» рассказал, запустят ли в метро Казани поезда-беспилотники

В пресс-службе «Метроэлектротранса» рассказали о возможности реализации проекта по запуску вагонов-беспилотников в казанском метро. Первое беспилотное метро в России планировали внедрить еще в 2021 году.

«Проект не “заглох”, такая возможность есть. Но пока, с точки зрения безопасности, мы считаем, что эксплуатировать поезда нужно с машинистами», – пояснили на предприятии.

АО «Трансмашхолдинг» был готов до конца 2021 года реализовать в Казани проект первого полностью беспилотного метро в России. Испытания планировалось провести на первой линии метрополитена — от станции «Кремлевская» до «Горок» — на одном подвижном составе.

Идею перевода Казанского метрополитена на беспилотную систему ранее одобрил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он даже поручил создать рабочую группу для более детального изучения вопроса.

Специалисты исследовательского агентства «ПромРейтинг» в 2020 году провели опрос по беспилотникам в метрополитене. Выяснилось, что большинство казанцев опасаются беспилотного метро, хотя часть из них и одобряет внедрение автоматической системы управления подвижным составом.