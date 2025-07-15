В Елабуге запретили прокат электросамокатов из-за отсутствия инфраструктуры

В Елабуге запретили прокат электросамокатов и других индивидуальных средств передвижения. Об этом сообщает «Татарстан 24».

Как объяснили в исполкоме города, местная инфраструктура пока не приспособлена для такого транспорта – в городе нет велодорожек, выделенных полос и нужной дорожной разметки.

Комиссия по безопасности движения приняла решение полностью запретить прокат самокатов на территории Елабужского района. В администрации отметили, что рост их числа на улицах и тротуарах стал создавать опасные ситуации – как для пешеходов, так и для водителей. При этом компании, предоставляющие услуги проката, не могут обеспечить необходимый уровень безопасности.

Несмотря на запрет, один из предпринимателей проигнорировал его и продолжил сдавать самокаты в аренду. Несколько устройств обнаружили вне разрешенной зоны – их увезли на штрафстоянку. Позже владелец связался с городскими властями, и ситуацию удалось уладить.

В исполкоме подчеркнули, что в случае новых попыток разместить прокатные точки без согласования будут применяться такие же меры.