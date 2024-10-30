В Казани не будут сокращать парковки во дворах жилых домов

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В Казани не планируют снижать число парковочных местах во дворах. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«"Дорожная карта" по совершенствованию парковок в России не поступала на рассмотрение в Исполком Казани. На сегодняшний день город руководствуется действующими Правилами землепользования и застройки», – рассказали в администрации.

Напомним, 11 октября Минстрой РФ внес в кабмин «дорожную карту» по совершенствованию парковок, которая подразумевает снижение числа парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса.

Позже Депутат Госдумы, лидер фракции СРЗП Сергей Миронов призвал ведомство не допустить перегибов при сокращении парковочных мест рядом с жилыми домами.