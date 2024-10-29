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Минстрой просят учесть интересы Казани и других городов при сокращении парковок
Минстрой РФ просят не допустить перегибов при сокращении парковочных мест рядом с жилыми домами. Главе министерства Иреку Файзуллину предлагают обсудить это решение, говорится в обращении главы партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.
Автор обращения отметил, что признает необходимость комплексно развивать территории и все процессы урбанизации, проходящие в России. Однако он считает, что решение сократить парковочные места у жилых кварталов могут привести к негативным последствиям. Так, может вырасти общественное недовольство, увеличиться социальная напряженность, упасть спрос на жилье без парковки и так далее, пишут «Известия».
Также такое решение не учитывает интересы Казани, Москвы и Питера. Там другой уровень урбанизации, плотность застройки и автомобилизация, отметил Миронов.
В связи с этим он попросил главу Минстроя РФ обсудить данный «парковочный» вопрос, учитывая мнения экспертов и субъектов России.
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