В Казани названы топ-10 школ после сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике

В этом году в Казани средний балл на ЕГЭ по русскому языку составил 72,04 балла, по профильной математике – 64,5. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления образования исполкома столицы РТ Ирек Ризванов.

Он напомнил, что для получения аттестата об окончании 11-го класса выпускникам нужно было сдать русский язык и математику базового или профильного уровня.

«В десятку лучших школ по русскому языку вошли IT-лицей КФУ, „СолНЦе“, лицей №131, инженерный лицей КНИТУ-КАИ, гимназия №7, лицей-интернат №7, гимназии №19 и 94, а также два чстных образовательных учреждения — Академический лицей и „Елена — Сервис“», — отметил докладчик.

Школьники Казани также успешно справились с ЕГЭ по математике. По словам Ризванова, средний балл по профильной математике в 2022 году оказался более чем на 4 балла выше, чем в 2021-м: 64,5 и 60,42 соответственно.

«В топ-10 лучших школ по математике профильного уровня вошли лицей №131, IT -лицей КФУ, инженерный лицей КНИТУ-КАИ, лицей-интернат №2, гимназия №19, гимназия №15, лицей-интернат №7, лицей КФУ, гимназия №12, частная школа „Елена — Сервис“», — сообщил он.

В целом результаты казанских школьников оказались выше, чем в среднем по стране. Так, результаты по русскому языку выше на 3,5 балла, а по профильной математике — на 7 баллов. «В последние годы данная тенденция сохраняется», — отметил он.

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