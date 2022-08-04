КФУ, медицинский, строительный: где учат будущих министров Татарстана?

Казанский федеральный университет возглавил рейтинг вузов Татарстана — такой вывод сделали социологи «ПромРейтинга» на основе проведенного летом исследования. Куда стремятся абитуриенты, какие вузы предпочитают девушки, а какие — парни и что об этом думают их родители — в обзоре «Татар-информа».

Старейший вуз региона — Казанский федеральный университет занимает первые строчки в большинстве категорий рейтинга Фото: © «Татар-информ»

Родители считают, что их детям не стоит учиться в ТИСБИ, РИИ и АСО

Старейший вуз региона — Казанский федеральный университет занимает первые строчки в большинстве категорий рейтинга как по мнению абитуриентов, так и по мнению родителей. КФУ — наиболее развитая и известная высшая школа как в Татарстане, так и за его пределами.

Следующие позиции поделили между собой 7 государственных вузов Татарстана. В число лидеров по наибольшему числу попаданий в «номинации» можно отнести КГМУ, КГАСУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ и Университет Иннополис.

Последний вуз даже одержал победу в профильной категории «IT-образование», а в категориях «предпочтительность поступления», «сложность поступления» и «престижность образования» вошел в тройку победителей.

Итак, тройку самых известных вузов Татарстана в России, по мнению абитуриентов, возглавил КФУ, на втором месте — КГМУ, на третьем месте — Университет Иннополис. По мнению родителей, ситуация выглядит по-другому: первое место – КФУ, второе – КНИТУ-КАИ, третье – КГМУ. Мнения детей и родителей полностью сошлись в категории «куда сложнее всего поступить». Первый по сложности – КФУ, затем КГМУ и Университет Иннополис. Совпали мнения и в позиции вузов «с самым качественным IT-образованием»: Университет Иннополис, КФУ, КНИТУ-КАИ. А вот куда «сейчас точно не стоит поступать» — это, по мнению абитуриентов, ККИ, ИСГЗ и ТИСБИ. Опрошенные составителями рейтинга родители считают, что их детям не стоит учиться в ТИСБИ, РИИ и АСО.

Топ-6 вузов для парней, по мнению абитуриентов, возглавили КГАСУ, АГНИ и КФУ. По мнению родителей, это КНИТУ-КАИ, КЮИ МВД и КГАСУ. Девушки предпочитают поступать в КФУ, КГМУ и КГАВМ. По мнению родителей, дочери должны учиться в КГМУ, КФУ и КГК. Рейтинг вузов «с наибольшим творческим потенциалом» возглавили КГАСУ, КИИД, КГИК — так думают абитуриенты. Их родители считают, что первенство за КФУ, КГМУ, КНИТУ-КАИ.

Наиболее интересными вузами «второго эшелона» в Татарстане стали АСО, ИЭУП, ТИСБИ, ГУФКСиТ, КЮИ МВД, КГИК и ККИ. Многие из этих вузов фигурируют в числе лидеров в категории «недооцененные учебные заведения», а ИЭУП конкурирует с крупными госами. Из вузов Татарстана, не происходящих из Казани, респонденты выделили АГНИ, НГПУ и КИИД.

«Темная лошадка рейтинга — Университет Иннополис»

Независимый рейтинг вузов Татарстана поделен на 21 категорию, основывается на мнении жителей республики — абитуриентов и родителей абитуриентов.

«В исследовании задействована методика River sampling — была использована точечная выборка, опрошено 800 респондентов — школьников-абитуриентов, готовящихся к поступлению в вузы, и 800 родителей, чьи дети уже являются на данный момент студентами или еще поступают. Были опрошены активные жители из Татарстана, которые максимально вовлечены в эту деятельность», — рассказал «Татар-информу» руководитель агентства «ПромРейтинг» Антон Глухов.

Исследование актуально для людей, начинающих задумываться о выборе высшего учебного заведения для себя или своих детей. По словам спикера, сейчас ситуация складывается таким образом: жители Казани зачастую уезжают поступать в Москву и Санкт-Петербург (а до событий 24 февраля ученики топовых школ уезжали также и за границу), а сейчас в Татарстан начинают приезжать поступать из близлежащих и отдаленных от республики регионов.

«Абитуриенты и их родители знают, что Казань — студенческий, привлекательный город, но им сложно разобраться, какой именно вуз выбрать, какие ключевые позиции у ведущих вузов. Поэтому данное исследование может быть подспорьем для поступающих», — отметил собеседник агентства.

Удивительной в рейтинге оказалась позиция Университета Иннополис Фото: © «Татар-информ»

По мнению Антона Глухова, удивительной в рейтинге оказалась позиция Университета Иннополис. «Это темная лошадка рейтинга. Вуз не в Казани, он закрытый, про него, казалось бы, мало кто знает. Некоторые даже сомневались, включать ли его в опросник. Но, как видим, в некоторых топах он вошел в тройку победителей», — отметил он.

Взгляды детей и родителей на картину вузов Татарстана во многом схожи, но различия есть. «Родители более консервативные и выступают за стабильность. Дети на эмоциях, живут в моменте. К слову, в рейтинге почти нет вузов не из Казани. Хотя в предложенном списке они были», — уточнил Глухов.

Данные опроса репрезентативны по структуре пользования основными социальными сетями и отражают срез мнений наиболее активных пользователей соцсетей в социально-демографических группах старших школьников, студентов младших курсов вузов и родителей старших школьников.

КНИТУ-КХТИ: «Дети более проницательны, хотя зачастую к выбору их склоняют родители»

Директор Института довузовской подготовки и среднего профессионального образования КНИТУ-КХТИ Лилия Ибрашева в беседе с «Татар-информом» обратила внимание на конфликт отцов и детей.

«Видно, что мнения родителей и детей расходятся. Дети, на мой взгляд, более проницательны. Хотя зачастую к выбору детей склоняют их родители», — отметила она.

Также себеседница агентства обратила внимание, что в студенческой Казани между вузами существует «здоровая конкуренция». Однако, по ее мнению, потенциал КНИТУ-КХТИ в исследовании недооценен.

В КНИТУ-КХТИ считают, что потенциал вуза в исследовании недооценен Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это один из практико-ориентированных вузов, первый нефтяной вуз в нефтяной республике, где трудоустройство выпускников более 90%, и так было всегда. Это опорный вуз „Газпрома“ и СИБУРа», — отметила Лилия Ибрашева.

А вот с первой позицией в части лидирующих позиций КФУ, КГМУ представительница КХТИ согласна: «Они действительно дают качественное фундаментальное образование. История вузов, выдающиеся ученые, ректора, опять же традиционно сложившееся позитивное общественное мнение раскрывают только плюсы их образовательной политики», — добавила спикер.

КНИТУ-КАИ: «Мы наблюдаем другой тренд — и дети, и родители одинаково активно интересуются новыми программами»

По мнению проректора по образовательной деятельности КНИТУ-КАИ Романа Моисеева, взгляды детей и родителей на вузы Татарстана схожи, но родители больше выступают за стабильность, а молодежь находится в постоянном поиске.

Однако в оценке технических вузов, по словам собеседника агентства, наблюдается другой тренд.

«Одинаково активно абитуриенты и их родители интересуются поступлением, новыми программами, дальнейшим трудоустройством» Фото: © «Татар-информ»

«В КНИТУ-КАИ во время специальной беседы для поступающих, которая проводится на платформе одной из социальных сетей, мы видим другой тренд. Одинаково активно абитуриенты и их родители интересуются поступлением, новыми программами, дальнейшим трудоустройством», — отметил он.

Роман Моисеев отметил, что для вуза в целом было полезно узнать об абитуриентах и их предпочтениях.

КГЭУ: «Именно родители чаще упоминают в своих ответах нас»

В пресс-службе Казанского государственного энергетического университета в беседе с «Татар-информом» поделились, что вуз достаточно хорошо знаком абитуриентам и их родителям.

«Исходя из результатов рейтинга, можно увидеть, что наш вуз достаточно хорошо знаком абитуриентам и их родителям. Большое количество абитуриентов к нам приходят не случайно — их родственники или знакомые окончили когда-то КГЭУ и сейчас работают в сфере энергетики.

Как правило, именно родители чаще упоминают в своих ответах КГЭУ Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Преемственность в энергетической сфере подтверждается результатами опроса: как правило, именно родители чаще упоминают в своих ответах КГЭУ. Родители абитуриентов, как люди с жизненным опытом понимают, что техническое образование, особенно энергетическое, всегда востребовано и перспективно. И готовы рекомендовать наш вуз своим детям», — сообщили в университете.

КИУ: «Наши выпускники трудятся в турецких и китайских компаниях, а Олег Коробченко — министром промышленности Татарстана»

Казанский инновационный университет имени Тимирясова занял первое место по мнению абитуриентов и второе место по мнению родителей среди частных вузов Татарстана.

«Этот результат подтверждается Национальным рейтингом университетов Интерфакса в 2022 году, согласно которому КИУ занимает второе место по показателю „Образование“ среди частных вузов России», — поделился с «Татар-информом» руководитель управления внешнего продвижения КИУ Фанис Габидуллин.

Третье место (по мнению родителей) вуз занял в позиции с самым качественным гуманитарным образованием в Татарстане и третье место (по мнению абитуриентов) с максимальной поддержкой своих выпускников.

«КИУ традиционно силен в юриспруденции, экономике, менеджменте, лингвистике, психологии, педагогике, дизайне, туризме и других гуманитарных направлениях. В вузе работает Центр развития карьеры, который оказывает помощь студентам и выпускникам в профориентации и трудоустройстве», — подчеркнул собеседник агентства.

Четвертое место (по мнению абитуриентов) КИУ занял в рейтинге с самым перспективным образованием и 4-е место (по мнению родителей) с самым качественным IT-образованием.

«Выпускники КИУ востребованы на рынке труда. Это доказывают недавние важные назначения в республике. К примеру, выпускник КИУ Олег Коробченко назначен вице-премьером — министром промышленности Татарстана, — отметил Фанис Габидуллин. — Также в вузе функционирует Лаборатория искусственного интеллекта и машинного обучения, в которой студенты могут проводить современные исследования с большими данными и реализовывать инновационные проекты».

«КИУ традиционно силен в юриспруденции, экономике, менеджменте, лингвистике, психологии, педагогике, дизайне, туризме и других гуманитарных направлениях» Фото: © «Татар-информ»

КИУ замкнул пятерку (по мнению абитуриентов) вузов, дипломы которых больше всего ценятся в мире. «В КИУ обучаются студенты из 30 стран мира. Только в этом году к нам поступает 70 иностранных студентов, которые станут обучаться в КИУ, чтобы затем работать у себя на родине или же остаться в России. Так наш выпускник в этом году устроился специалистом по техносферной безопасности в Бразилии, также выпускники КИУ работают в Турции в сфере гостеприимства, в китайских компаниях», — заключил собеседник агентства.

Комментарий от представителей Казанского федерального университета «Татар-информу» получить не удалось.

Фото на анонсе: © «Татар-информ»