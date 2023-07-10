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Руc Тат
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Общество 10 июля 2023 12:19

В Казани назвали сферы с самым высоким уровнем конкуренции среди работодателей

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В Казани уровень конкуренции среди работодателей выше всего в маркетинге и рекламе (индекс 7,2), IT-сфере (индекс 6,1) и продажах (4,1). Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель Центра занятости населения Казани Тимур Муллин.

Также высокий уровень конкуренции среди работодателей фиксируется в строительстве (3,9), сфере транспорта и логистики (3).

По словам докладчика, в годовом эквиваленте по всем этим отраслям зарегистрирован рост средней зарплаты.

Летом в Казани зафиксировали увеличение количества вакансий в таких сферах, как промышленность, туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, транспорт и логистика, торговля, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

#рынок труда
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