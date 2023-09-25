Среди 55 казанцев, празднующих столетие в этом году, оказалось всего 4 мужчины

В этом году 55 жителям Казани исполняется 100 и более лет, среди них — 51 женщина и четыре мужчины. Об этом на деловом понедельнике сообщила замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Всего, по данным ПФР, на 1 января 2023 года страховую пенсию в Казани получает 291 512 тыс. человек. Из них более 70% — женщины, 28,4% — мужчины.

Рубеж в 80 лет перешли 42 814 человек.

«За последние пять лет количество казанцев, перешагнувших 80-летний рубеж, увеличилось почти на 3 тыс. человек. 1266 жителей Казани состоят на патронате в отделении надомного социального обслуживания», — рассказала Сагитова.

Мэр города Ильсур Метшин отметил, что муниципалитет не в полномочиях повысить пенсию, но может организовать бесплатные культурно-массовые мероприятия. Он призвал детей и внуков помочь представителям третьего возраста присоединиться к проектам, которые реализуются на территории Казани.

Напомним, в феврале 2023 года Президент РФ Владимир Путин пообещал поддержать научно-технологическую программу «Биомедицинские технологии активного долголетия», включающую в себя работы российских ученых фундаментальных механизмов старения и долголетия.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани впервые проведут выездную смену для 100 участников проекта «Жизнелюб».