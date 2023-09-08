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В Казани назначен новый глава префектуры «Старый город»
Новым руководителем казанской префектуры «Старый город» стал Айрат Фаизов, до этого работавший заместителем главы администрации Советского района города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Коллективу префектуры Фаизова представил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров. Также на мероприятии присутствовали руководитель аппарата исполкома Булат Алеев и глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.
С марта 2021 по сентябрь 2022 года префектуру «Старый город» возглавлял Евгений Варакин, назначенный позднее на пост вице-премьера РТ. Сейчас он курирует восстановление подшефного Татарстану города Лисичанска в Луганской народной республике. После этого исполняющим обязанности префекта был начальник отдела комплексного развития территорий Ильназ Галимзянов.
В 2007 году начал трудовую деятельность техником в КГТУ, затем работал методистом и директором Высшей школы молодежи УВУ. В 2008-м стал председателем совета Лиги студентов РТ, а в 2010-м вернулся в КГТУ на пост начальника отдела по работе со студенческой молодежью.
С 2012 по 2014 год работал в Комитете по делам детей и молодежи исполкома Казани начальником отдела по работе с вузами, ссузами и молодежными организациями. В 2015-м стал заместителем председателя комитета, в 2016-м возглавил его. С 2021 по 2023 год Айрат Фаизов — заместитель главы администрации Советского района Казани.
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