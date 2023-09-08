В Казани назначен новый глава префектуры «Старый город»

Айрат Фаизов

Фото: kzn.ru

Новым руководителем казанской префектуры «Старый город» стал Айрат Фаизов, до этого работавший заместителем главы администрации Советского района города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Коллективу префектуры Фаизова представил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров. Также на мероприятии присутствовали руководитель аппарата исполкома Булат Алеев и глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

С марта 2021 по сентябрь 2022 года префектуру «Старый город» возглавлял Евгений Варакин, назначенный позднее на пост вице-премьера РТ. Сейчас он курирует восстановление подшефного Татарстану города Лисичанска в Луганской народной республике. После этого исполняющим обязанности префекта был начальник отдела комплексного развития территорий Ильназ Галимзянов.

Айрат Фаизов окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «инженер» и получил дополнительно образование в Корпоративном университете «Сбербанка». Также прошел повышение квалификации в Московской школе управления «Сколково», Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ и Учебно-методическом центре по гражданской обороне и ЧС РТ.



В 2007 году начал трудовую деятельность техником в КГТУ, затем работал методистом и директором Высшей школы молодежи УВУ. В 2008-м стал председателем совета Лиги студентов РТ, а в 2010-м вернулся в КГТУ на пост начальника отдела по работе со студенческой молодежью.



С 2012 по 2014 год работал в Комитете по делам детей и молодежи исполкома Казани начальником отдела по работе с вузами, ссузами и молодежными организациями. В 2015-м стал заместителем председателя комитета, в 2016-м возглавил его. С 2021 по 2023 год Айрат Фаизов — заместитель главы администрации Советского района Казани.