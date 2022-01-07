В Казани нашли шедевр 1600-х годов итальянца Ванни, писавшего для собора Петра в Ватикане

Полотно посвящено мученической смерти одной из ранних христианок III века, впоследствии святой Цецилии, которую сиенский мастер создавал для базилики Санта-Чечилия-ин-Трастевере в Риме. Картина будет выставлена в частном музее в Казани, бесплатном для посещения.

Полотно – авторская копия сюжета о мученической смерти одной из ранних христианок III века, впоследствии святой Цецилии

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Искусствоведы, сотрудники Международного института культурного наследия, базирующегося в Казани, при составлении каталога живописи, часть которой в коллекции остается неатрибутированной, установили, что одно из полотен принадлежит итальянскому живописцу рубежа XVI-XVII веков Франческо Ванни. Этот художник родом из Сиены некоторое время жил в Риме, выполнял росписи храмов в один период с молодым, а впоследствии популярнейшим итальянским живописцем XVII века Гвидо Рени, создавая произведения, в том числе, для собора Святого Петра в Ватикане. После реставрации полотно Франческо Ванни, не выезжая из Казани, смогут увидеть ее жители и гости города, причем совершенно бесплатно - в частном музее.

«Что мне очень нравится – работ Франциско, как произносили его имя по моде того времени, в нашей стране практически нет. В Эрмитаже есть только гравюры, картин Ванни нет, в Пушкинском музее [изобразительных искусств] тоже нет. Так что, может быть, мы единственный в России музей, который располагает живописным произведением этого замечательного художника», – подчеркнула важность неожиданного открытия среди шести тысяч экспонатов частной коллекции Алексея Семина сотрудник компании ASG, соискатель научной степени доктора наук Светлана Бородина.

Светлана Бородина: «Может быть, мы единственный в России музей, который располагает живописным произведением этого замечательного художника» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В то же время, произведения Франциско Ванни стали и до сих пор остаются частью итальянских храмов, базилик и монастырей – например, бенедиктинского монастыря святой Цецилии в Риме, главной достопримечательности Ватикана – собора Святого Петра. Есть картины Ванни в Австрии – в Музее истории искусств Вены, гравюра в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Полотно, приобретенное на французском аукционе миллионером Семиным в 2013 году как работа неизвестного итальянского художника XVII века, довольно масштабное - 125,5 на 178 см. Художник, установили музейщики, изобразил сцену мученической смерти святой Цецилии в окружении святого Максима и двух благочестивых дев, которые ухаживали за Цецилией три дня после неудачной попытки римских властей обезглавить христианку. События эти происходили в III веке.

«Цецилия была знатной римлянкой, родители выдали ее замуж за богатого язычника Валериана. Она привела и его в христианство. Как обеспеченные люди, они помогали беднякам, распространяя христианство, чем была очень недовольна власть. Префект Рима Турций Алмахий призвал Валериана и Цецилию и велел им принести жертву языческим богам. Они отказались, тогда Валериана и его брата Тибуртия, который тоже принял христианство, казнили. Саму Цецилию несколько дней парили в бане, но она выжила, тогда префект приказал отрубить ей голову. Но это тоже сделать не смогли, только ранили. Она в муках прожила еще три дня и в итоге тоже умерла. На картине как раз показаны последние дни ее жизни в мучениях после пыток и несостоявшейся казни», – рассказала ИА «Татар-информ» директор Международного института культурного наследия Алина Булгакова.

Алина Булгакова отметила, что сюжеты из жизни святой Цецилии итальянские художники XVII века писали довольно редко Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Святой Максим, некогда римский воин и начальник стражи, изображенный на полотне уже как дух после казни за принятие христианства, держит в руках венец для головы Цецилии и пальмовую ветвь – символ мученичества. Так, акцентировала Булгакова, художник изобразил предложение Цецилии разделить с уже казенным мученическую участь.

Искусствовед отметила, что сюжеты из жизни святой Цецилии итальянские художники XVII века писали довольно редко. Но, анализируя известные произведения по этому мотиву, Алина Булгакова заметила, что мученица предстает в характерной позе – на боку и скрестив руки на груди. Изображение очень схоже с гравюрой из Метрополитен-музея, которую создал Иероним Вирикс в начале XVII века. Выясняя, по чьей живописной работе он создавал это изображение, директор музея частной коллекции и вышла на художника Франческо Ванни.

«Важный нюанс – на гравюре из нью-йоркского музея у Цецилии рана на лбу, на алтарном сюжете тоже, на нашей картине раны нет» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Было несколько композиций на сюжет о жизни святой Цецилии, написанных в Риме в 1601-1602 годах для базилики Санта-Чечилия-ин-Трастевере. Их создавали Франческо Ванни и Гвидо Рени – выдающийся художник болонской школы XVII века. У Гвидо Рени Цецилия еще не умирает – палач только заносит меч. Франциско Ванни изобразил ее муки после попыток казни. Плюс для этой же церкви Гвидо Рени написал еще картину – коронация Валериана и Цецилии. Между молодым Гвидо Рени (26-27 лет) и Франческо Ванни (38-39 лет) было негласное соперничество, в котором победил Гвидо Рени. С ним в Италии XVII века соперничать мало кто мог. Работу Гвидо Рени оставили в этой базилике, композицию с муками святой перенесли в Бенедиктинский монастырь святой Цецилии, тоже в Риме. Наша картина, как мы полагаем, – авторская реплика. Обе эти композиции (исходную для церкви и работу-реплику) Ванни написал сам – не его ученики, не его мастерская», – подчеркнула Алина Булгакова.

По словам собеседницы, вероятно, первое произведение пользовалось большой популярностью, но все же находилось в алтаре – то есть его нельзя было переносить. Тогда Франческо Ванни решил повторить тот же сюжет в станковой живописи. При сравнении полотна и фотокопии росписи алтаря из базилики Санта-Чечилия-ин-Трастевере заметна разница, например, в цвете костюмов, при этом очевидно потрясающее портерное сходство персонажей на обеих работах.

При сравнении полотна и фотокопии росписи алтаря из базилики Санта-Чечилия-ин-Трастевере заметна разница, например, в цвете костюмов, при этом очевидно потрясающее портерное сходство персонажей на обеих работах Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Важный нюанс – на гравюре из нью-йоркского музея у Цецилии рана на лбу, на алтарном сюжете тоже, на нашей картине раны нет. То есть первоначально Ванни пошел за традицией Караваджо, а на нашей картине отступил от нее: мученичество святой показано не так, как оно было в реальности – это красивая женщина, сцена идеализирована. У Караваджо у первого все было по-другому, он показал, что мученичество святых – это грязь, это кровь, это боль, это изуродованные искаженные тела, лица. У Ванни первая попытка была показать неприглядность: это красивая женщина, но он не побоялся показать физиологические моменты ее страдания. И, видимо, в церкви или заказчикам этого произведения, или прихожанам не понравилось видеть такое, им предпочтительно было видеть красоту как у Гвидо Рени, поэтому из церкви картину перевели в монастырь. Нашу картину Ванни писал, по-видимому, после, поэтому он избавился от этой раны, которая, видимо, помешала ему выиграть негласное состязание с Гвидо Рени», – обратила внимание на детали произведения собеседница.

Откуда появился образ святой Цецилии, лежащей именно на боку, музейщики тоже выяснили. В той же базилике Санта-Чечилия-ин-Трастевере, для которой Ванни и Рени создавали роспись, находилась скульптура мученицы. Ее создал современник художников Стефано Мадерно. Неповрежденное тело мученицы Цецилии в золотых одеяниях до IX века хранилось в римских катакомбах святого Каллиста, позже его перенесли в базилику ее имени, а сейчас на этом месте в катакомбах копия статуи Мадерно.

«Считается, что Мадерно, единственный из скульпторов своего времени, видел тело Цецилии – и в точности воспроизвел ее позу в скульптуре» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Считается, что Мадерно, единственный из скульпторов своего времени, видел тело Цецилии – и в точности воспроизвел ее позу в скульптуре. Ванни, в свою очередь, повторил позу женщины, но изменил на картине положение ее головы и положение рук – руки скрестил на груди, а голову повернул к смотрящему на картину», – пояснила Алина Булгакова.

Поскольку Франческо Ванни умер в 1610 году, а в базилике Санта-Чечилия-ин-Трастевере, работая над сюжетами о святой Цецилии, они сотрудничали с Гвидо Рени в 1601-1602 годах, получается, картина, оказавшаяся в Казани, была написана в промежутке первого десятилетия XVII века.

Картина пришла с аукциона во Франции не в своей раме, в нескольких местах полотно прорвано, а сзади пространство от рамы до картины подоткнуто винными пробками Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Картина пришла с аукциона во Франции не в своей раме, в нескольких местах полотно прорвано, а сзади пространство от рамы до картины подоткнуто винными пробками – такое часто бывает с французскими лотами живописи, констатировала директор частного собрания. При этом состояние ее все же не самое трагичное.

«В ультрафиолетовых лучах хорошо видно разницу. Все, что видно ярко, в светлых контурах, – авторское письмо, черные пятна – реставрационные вмешательства. И здесь, мы видим, реставрационные вмешательства до того, как картина попала к нам, были минимальны», – заключила Алина Булгакова.

«В ультрафиолетовых лучах хорошо видно разницу. Все, что видно ярко, в светлых контурах, – авторское письмо, черные пятна – реставрационные вмешательства» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Как атрибутированное произведение (с установленным автором) картина будет отправлена на реставрацию в первоочередном порядке.

В частном музее, чьим приобретением оказалась картина Франческо Ванни, около 6 тысяч предметов. Живопись составляет примерно половину антикварной коллекции. Есть здесь и 27 старинных шпалер (гобеленов) размером со стену, большая коллекция западноевропейских часов (около 300), посуда, коллекция антикварной мебели.

Музей (Международный институт антиквариата) не взымает платы за вход: для всех граждан России и иностранных лиц, акцентируется на его сайте, посещение и осмотр залов бесплатны. Увидеть частное собрание можно с понедельника по пятницу с 10 до 17 ч, но строго по предварительной записи по телефону. А в 2022 году музей ждёт второе открытие после переезда по новому адресу – в два соседних особняка, дом Александрова и дом Банарцева, на улице Карла Маркса.